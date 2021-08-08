Cengiz Ünder, Montpellier-Marsilya maçında nasıl oynadı?

Marsilya iki farklı geriye düştüğü maçta Montpellier'yi mağlup ederken, Cengiz Ünder performansıyla alkış aldı.

Marsilya, Fransa Ligue 1'de sezonu Montpellier deplasmanında açarken, yeni transferlerden Cengiz Ünder ilk 11'de şans buldu. Milli yıldız sergilediği etkili oyunla beğeni toplarken, attığı golle Marsilya'ya galibiyet yolunu açan isim oldu.

İlk yarıda üst üste yediği gollerle soyunma odasına 2-0 geride giren Marsilya, 68. dakikada Cengiz'in attığı golle ümitlendi. Sol kanattan gelişen Marsilya atağında arka direğe sokulan Cengiz, yerden gelen topu rahat bir vuruşla ağlara gönderdi.

İçeri girerek etkili oldu

Marsilya'nın ikinci golünde de Cengiz'in rolü büyüktü. Maç boyunca sağ kanattan topla içeri kat ederek etkili olan Cengiz, Montpellier savunmasına zor anlar yaşattı.

Bu tip pozisyonlarda hem terse attığı derin paslar, hem de kaleye gönderdiği şutlarla tehlike yaratan Cengiz, 74. dakikada yine sağ kanatta aldığı topla içeri yöneldi. Ceza sahasına sokulurken rakibin müdahalesiyle yerde kalan Cengiz, Marsilya'ya tehlikeli bir noktadan frikik kazandırdı.

Topun başına geçen Dimitri Payet, serbest vuruştan bulduğu golle skora dengeyi getirdi. Beş dakika sonra bir kez daha sahneye çıkan Payet, Montpellier'nin orta sahada yaptığı top kaybının ardından hızlı gelişen Marsilya hücumunda durumu 3-2 yaptı.

Dikkat çeken istatistikler

Maç boyunca 11 köşe vuruşu kazanan Marsilya'da sağ kanattan kazanılan altı kornerde topun arkasına geçen isim Cengiz Ünder oldu.

Rakip kaleye gönderdiği altı şutta üç isabet bulan Cengiz, Payet ile birlikte takımın en fazla şut çeken ve en fazla şut isabeti bulan oyuncusuydu.

Mücadeleyi iki başarılı dripling ile tamamlayan Cengiz, üçüncü bölgeye toplam 26 isabetli pas göndererek bu kategoride takımın lideri oldu.

Maça ara verildi

Montpellier taraftarlarının sahaya attığı yabancı maddeler nedeniyle maçın hakemi 88. dakikada oyunu bir süreliğine durdurdu. Hakemler ve oyuncular soyunma odasına giderken, yapılan anonsların ardından mücadele kaldığı yerden devam etti.

Payet santrafor açığını kapattı

Teknik direktör Jorge Sampaoli, Marsilya'yı 3-4-3 dizilişiyle sahaya sürdü. Öndeki üçlünün sağında Cengiz, solunda ise bir diğer yeni transfer Gerson görev yaptı. Sampaoli, Arkadiusz Milik'in sakatlığı nedeniyle ileri uçta asıl yeri sol kanat ve forvet arkası olan Dimitri Payet'i oynattı.

Attığı iki golle Sampaoli'nin güvenini boşa çıkarmayan Payet, Marsilya'nın sezonu üç puanla açmasını sağladı.

Marsilya ligin ikinci haftasında, 15 Ağustos Pazar günü Bordeaux'yu konuk edecek.

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