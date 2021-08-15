Cengiz Ünder, Marsilya-Bordeaux maçında nasıl oynadı?

Marsilya formasıyla sezona çok iyi giren Cengiz Ünder, Montpellier'nin ardından Bordeaux ağlarını da havalandırdı.

Fransa Ligue 1'in ilk haftasında Marsilya, 2-0 geriye düştüğü maçta Montpellier'yi 3-2 mağlup ederken, geri dönüşü başlatan golde Cengiz Ünder'in imzası vardı.

Milli oyuncu, Bordeaux karşısında ise 34. dakikada perdeyi açan golü attı. Tıpkı Montpellier maçında yaptığı gibi sağ kanattan içeri doğru hareketlenen Cengiz, boşluğa yöneldi ve Gerson'un son çizgiden içeri çevirdiği topu ağlarla buluşturdu.

Marsilya ilk yarıda Dimitri Payet'in golüyle farkı ikiye çıkarsa da, Bordeaux'nun 51 ve 57. dakikalarda gelen gollerine engel olamadı ve sahadan bir puanla ayrıldı.

Maç içinde bir sakatlık yaşayan Cengiz, bir pozisyonda çektiği şutun ardından oyuna devam edemedi ve 73. dakikada yerini Radonjic'e bıraktı.

Geçen sezon Leicester formasıyla üç ayrı sakatlık yaşayan Cengiz, toplamda sekiz maç kaçırmıştı. 2018/19 ve 2019/20 sezonlarında ise Roma'da sakatlık nedeniyle 12'şer maçta görev yapamamıştı.

2 - Dimitri Payet’ten (Ağustos 2013) bu yana Marsilya formasıyla çıktığı ilk iki Ligue 1 maçında da gol atan ilk oyuncu Cengiz Ünder oldu. Pırlanta. pic.twitter.com/7iR6dyRrOU — OptaCan (@OptaCan) August 15, 2021

Maçtan notlar

Cengiz Ünder, Dimitri Payet’ten (Ağustos 2013) bu yana Marsilya formasıyla çıktığı ilk iki Ligue 1 maçında da gol atan ilk oyuncu oldu.

Teknik direktör Jorge Sampaoli, ilk hafta olduğu gibi Cengiz Ünder'e sağ çizgide, Dimitri Payet'e ise ileri uçta görev verdi.

Arkadiusz Milik'in sakatlığı nedeniyle zorunlu olarak bu bölgede oynayan Payet, bu maçı da boş geçmedi ve iki maçta üç gole ulaştı. Payet, geçen sezon ligde çıktığı son 13 maçta toplam üç gol atabilmişti.

Cengiz'in istatistikleri

73 dakika

2 şut

1 isabetli şut

%92 pas isabeti

1 kilit pas

40 topla buluşma

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