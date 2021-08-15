Barcelona, Arsenal'ın iki golcüsüne talip oldu

Premier Lig ekiplerinden Arsenal'ın iki yıldızı, Barcelona'da oynamaya sıcak bakıyor.

Barcelona’nın La Liga’nın ilk haftasında Real Sociedad ile oynayacağı maç öncesinde bir basın toplantısı düzenleyen teknik direktör Ronald Koeman, kadroya bir santrafor takviyesi yapmak istediğini açıkladı.

SPORT’un haberine göre; Arsenal forması giyen Pierre-Emerick Aubameyang ve Alexandre Lacazette, Barcelona’nın gündeminde yer alıyor.

Ancak maddi sorunlarla boğuşan Barcelona’nın bu iki oyuncudan birini transfer edebilmek için öncelikle kaynak yaratması gerekiyor.

Satış bekleniyor

Barcelona, sadece Martin Braithwaite’in satışından beklenen gelir elde edildiği takdirde transfere yönelecek. Aksi takdirde mevcut kadroyla yola devam edilecek.

Aubameyang ile bir görüşme yapan Barcelona yönetimi, Gabonlu oyuncunun İspanya’da oynamaya sıcak baktığını öğrendi. Arsenal, kulüple iki yıl daha sözleşmesi bulunan Aubameyang için takas tekliflerini dinlemeye hazır.

Lacazette’in kontratı ise gelecek yaz sona erecek. İçinde bulunduğumuz transfer dönemi, Arsenal’ın Fransız oyuncudan bonservis kazanmak için son şansı olabilir.

Sezona iyi giremediler

İki oyuncu, Arsenal’ın Premier Lig’de Brentford ile karşılaştığı mücadelede forma giymemişti. Arsenal menajeri Mikel Arteta, Lacazette ve Aubameyang’ın kendilerini iyi hissetmediğini ve bu nedenle kadroda yer almadıklarını açıkladı.

Hazırlık döneminde dörder maça çıkan Lacazette ve Aubameyang, bu maçlarda gol atma başarısı gösteremedi.

2018/19 ve 2019/20 sezonlarında Premier Lig’de 20 gol barajını aşan Aubameyang, geçen sezon 29 maçta 10 golde kalmıştı.

Arsenal’un 2017’de Lyon’dan büyük ümitlerle transfer ettiği Lacazette ise İngiltere’de geçirdiği dört sezonda toplam 65 gol attı. Fransız forvet geçen sezon Premier Lig’de 31 maçta 13 gol ve 2 asistle oynamıştı.

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