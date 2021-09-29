Cengiz Ünder: Fatih Terim'in bende yeri farklı

Milli oyuncu, Perşembe günü rakip olarak karşılaşacağı Fatih Terim hakkındaki hislerini paylaştı.

Marsilya forması giyen Cengiz Ünder, Avrupa Ligi'nde Galatasaray ile oynayacakları maç öncesinde basın toplantısına katıldı. Teknik direktör Jorge Sampaoli'yle birlikte basının sorularını yanıtlayan Ünder, profesyonellik vurgusu yaparak tuttuğu takımı açıklamadı.

"Tuttuğum takımı söylemem doğru olmaz. Ben profesyonel bir futbolcuyum. İşimi yapıyorum. Marsilya'da olmaktan dolayı mutluyum. Bir Türk takımına karşı oynayacağım için heyecanlıyım. İnşallah güzel bir maç olur. Hem takım hem de ben bu maça iyi hazırlandık. Dört gözle bu maçı bekliyorum."

"Fatih Terim'in yeri ayrı"

"Fatih hoca beni milli takıma ilk çağıran hoca. Bende yeri farklı ve değerli. Bana milli takımda görev verdi ve o günden beri milli takımda devam ediyorum. Benim içn farklı olacak. Heyecanlıyım. Kendimi iyi hazırladım. Yarın da her zamanki gibi en iyisini yapmak istiyorum. Kendimi iyi ve hazır hissediyorum. Yarın göreceğiz."

"Benim buradaki önceliğim hocanın bana güvenmesiydi. Geldiğim ilk günden beri kulüpteki herkes benimle yakından ilgilendi. Ben de elimden gelenin en iyisini yapıyorum. Bunu yapmaya da devam edeceğim."

"Verdiğim en doğru karar"

"Performansım şu an iyi durumda. Her geçen gün daha iyisini yapmak istiyorum. Bunu yapabilecek güçteyim. Son zamanlarda verdiğim en doğru kararlardan bir tanesi Marsilya'ya gelmek."

"Biz bu maça iyi hazırlandık. Yarın sahada ne yapacağımız önemli. Ligdeki son maçımızı kaybettik. Avrupa'da da maçlar her zaman zor olur. Biz bu maça iyi hazırlandık. Bİz de yarın bunu sahada gösterip galip gelmek istiyoruz."

Cengiz Ünder, sakatlığını atlatan Arkadiusz Milik'in takıma dönmesiyle ilgili yorumda bulundu.

"O bizim için önemli ve iyi bir oyuncu. Napoli'de oynarken onunla rakip olmuştuk. Beğendiğim bir futbolcu. Dört gözle onunla oynamayı bekliyorum. İnşallah bir daha kötü bir sakatlık yaşamaz ve beraber güzel bir mücadele veririz."

Kuntz için yorum yapmadı

Başarılı oyuncu, Milli Takım'daki teknik direktör değişimiyle ilgili soruları cevapsız bırakmayı tercih etti.

"Bu konuda bir şey söylemem doğru olmaz. Yarın bir maçımız var. Onu konuşmamız gerekiyor. Onun için bu konuda bir şeyler söylemek istemiyorum."

Hafta sonu ligde aldıkları yenilgiyi ise yol kazası olarak değerlendirdi.

"Böyle yorgunlukların olması normal. Çok maç oynuyoruz. Arada böyle maçlar olabilir. Performansımız iyi durumda, iyi gidiyoruz. Buna devam edeceğiz. Böyle kazalar bazen olabiliyor. Önümüzdeki maçlara bakacağız. Bir maça takılıp kalmamak gerekiyor."

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