Galatasaray'ın transfer listesindeki Gedson Fernandes trafik kazası geçirdi

Galatasaray'ın, Benfica'dan kadrosuna katmak istediği Portekizli futbolcu Gedson Fernandes antrenman çıkışında kaza geçirdi.

Geçtiğimiz sezon kiralık olarak Galatasaray'da oynayan Gedson Fernandes, bu sezon başında Portekiz'e dönerek yeniden Benfica formasını giydi.

Ne söylendi?

O Jogo gazetesinin haberine göre, Portekizli futbolcu antrenmandan çıktıktan sonra zincirleme bir kazaya karıştı. 22 yaşındaki oyuncu, karıştığı zincirleme kazadan yara almadan kurtulmayı başardı. Portekizli oyuncu, kaza sonrasında evine Benficalı görevliler tarafından götürüldü.

Benfica'nın, Estrela da Amadora'yı 3-1 mağlup ettiği maçı yedek kulübesinden takip eden Gedson Fernandes, Portekiz ekibinde yeteri kadar forma şansı bulamıyor.

Galatasaray, Gedson Fernandes'i istiyor

Menajer Ahmet Bulut, Tivibu'ya verdiği röportajda, Gedson Fernandes'in Galatasaray'ın kapısından döndüğünü açıkladı:

"Gedson için şu an erken. Büyük ihtimalle transfer olacak. Benfica'dan ayrılacak. Benim gönlümden geçen Türkiye'ye gelmesi. İngiltere'de bir kulüp çıkar belki çok büyük para verir orasını bilemem ama Gedson burada çok mutluydu.

"O, burada oynamak istiyor. Türkiye'de iyi bir performans sergiledi. Galatasaray, onu son güne kadar bekledi ve maalesef Benfica bırakmadı.

"Benfica'da forma şansı bulamıyor ve 1.5 yıllık sözleşmesi var. Eğer onlar, Gedson Fernandes'den para kazanmak istiyorlarsa, devre arasında satmaları lazım. Şu anda kasım ayındayız ve ocak ayına kadar daha çok zaman var. Bu transferde neler olabileceğini göreceğiz."

"Gedson Fernandes transferi 2-3 milyon euro'ya bitebilir"

Galatasaray'a transfer olacağı konuşulan Gedson Fernandes hakkında Ahmet Bulut, "Bu transfer, 2-3 milyon euro'ya bitebilir. Ne kadar az para olursa o kadar iyi. Bu konuda çıkan haberlerin çoğu doğru değil. X kulüp 20 milyon vermeye hazır tarzında haberler yapıldı. Bir kulüp teklif yapmadan önce, bunu asla kimseye söylemez. Bu konular her zaman gizlidir" ifadelerini kullandı.

Sezon başında Galatasaray'dan Benfica'ya dönen Gedson Fernandes, bu sezon sadece 3 maçta forma giyerken 47 dakika süre alabildi.

Portekiz basınında çıkan haberlere göre ise Gedson Fernandes'in, Benfica'nın sözleşme uzatma teklifine olumlu yanıt vermediği belirtiliyor.

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