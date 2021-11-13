Chelsea'nın eski kaleci Petr Cech, Galatasaray taraftarını aklından çıkaramıyor

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea ve Arsenal formaları giyen Çekyalı eski kaleci Petr Cech, futbolculuk kariyeriyle ilgili açıklamalar yaptı. Petr Cech, Chelsea forması giydiği dönemdeki Galatasaray maçını unutamadığını dile getirdi.

Fildişi Sahilli futbolcu Drogba'nın, Galatasaray forması giydiği dönemden bahseden Petr Cech, Şampiyonlar Ligi'nde karşılaştıkları Galatasaray taraftarlarının maç boyunca susmadığını söyledi.

Çekyalı eski kaleci, Galatasaray maçında en yakınındaki takım arkadaşına bile sesini duyuramadığını itiraf etti.

Ne söylendi?

Chelsea'nin resmi internet sitesine açıklamalarda bulunan Petr Cech, "Taraftarın arkamda olmasına alışkındım. Arkamdaki ve çevremdeki atmosferi kolayca duyabiliyordum. Futbolculuk kariyerimde, her zaman sahaya odaklandım. Bu yüzden sadece, kale atışı için topu almaya gittiğimde veya top dışarı çıktığında insanları fark edebiliyordum" dedi.

Son derece tansiyonu yüksek müsabakalarda görev aldığını belirten Çekyalı kaleci, 2013-14 yılları arasındaki deplasmanda oynadıkları Galatasaray maçından da bahsetti.

"55 bin kişinin aynı anda ıslıkladığını düşünün"

Galatasaray taraftarıyla ilgili çarpıcı ifadeler kullanan Petr Cech şöyle konuştu: "2014 senesinde, Didier Drogba'nın Galatasaray'da oynadığı dönemde onlarla karşılaştık. Taraftarlar, top rakipteyken şiddetli bir şekilde ıslıklıyorlardı.

"55 bin kişinin aynı anda ıslıkladığını hayal edin, bu gerçekten çok gürültülü bir şeydi. Maç boyunca susmadılar. Bunu, bir uçağın yanında oturmaya benzetiyorum. Yanındaki arkadaşınızın ne söylediğini bile anlayamıyorsunuz.

"Maçta, takım arkadaşlarınızla kurduğunuz iletişim çok önemli. Çok fazla ses olduğundan dolayı, çok yüksek sesle konuşmak zorunda kalıyorduk ve bu durum bizi çok zorluyordu."

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