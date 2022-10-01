Napoli'nin efsane isimleri kulübün tarihindeki ilk şampiyonluğu değerlendiren Antonio Cassano'ya büyük bir tepki gösterdi.

İtalyan futbolunun son dönemde yaptığı açıklamalarla sıklıkla dikkat çeken eski futbolcusu Antonio Cassano, birçok eski futbolcunun tepkisini çekti. Son olarak Diego Armando Maradona'nın Napoli'de kazandığı Serie A şampiyonluğunu masaya yatıran Cassano, Arjantinli efsanenin takımı tek başına şampiyon yaptığını ve yanındaki oyuncuların onun sayesinde bir şampiyonluk kazandığını söylemişti.

Maradona'nın bir grup kaçakçıyı bile şampiyon yapabileceğini belirten Cassano'nnun bu sözleri o dönem Napoli forması giyen isimlerin tepkisini topladı. Napoli'nin efsane isimlerinden Giuseppe Bruscolotti, Cassano'nun saçma açıklamalar yaptığını belirtirken, Ciro Ferrara da Instagram'dan oldukça sert bir mesaj yayımlamaktan çekinmedi.

Bruscolotti ne söyledi?

"Cassano'nun sözleri bana dokunmuyor çünkü o her gün saçma sapan konuşan biri. Konuyu hepimiz biliyoruz. Çok fazla önem verilecek bir mevzu değil. Gündeme gelmek için mi böyle yapıyor yoksa gerçekten böyle mi düşünüyor tam olarak emin olduğumu söylemem kolay değil"

Ferrara ne söyledi?

"Merhaba Antonio, belli ki iyi bilmediğin şeyler hakkında konuşuyorsun. 10 Mayıs 1987'de biz Napoli tarihindeki ilk şampiyonluğu kazanırken beş yaşında bile değildin ve ağzında biberon tutuyordun. Çeneni kapaman çok daha iyi olur. Diego senin gibi birini soyunma odasında asla istemezdi"