Casemiro, Crystal Palace orta saha oyuncusu Will Hughes'u boğma girişiminden sonra kırmızı kart gördü.

NE OLDU? United oyuncuları, Jeffrey Schlupp'ın Antony'yi topsuz alanda düşürmesi üzerine bir hayli öfkelendi. Brezilyalı oyuncu reklam panolarına doğru yuvarlandı. Daha sonra iki takım oyuncuları birbirine girerken Casemiro, Hughes'un boğazına sarıldı. Bu çılgınlık ilk önce hakem Andre Mariner tarafından fark edilmedi, ancak bir VAR incelemesinin ardından Brezilyalı orta sahaya kırmızı kart gösterildi.

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Getty Images

DAHA BÜYÜK RESİM: Karar, Casemiro'nun kırmızı kart nedeniyle muhtemelen üç maçlık bir ceza alacağı ve Erik ten Hag'a büyük bir darbe indireceği anlamına geliyor. Bununla birlikte tecrübeli orta sahanın yokluğu, Marcel Sabitzer'in transferini daha da önemli hale getiriyor.

CASEMIRO'YU NE BEKLİYOR? Üç maçlık bir ceza, Casemiro'nun Leeds'e karşı iki lig maçını ve Leicester City karşılaşmasını kaçıracağı anlamına gelir. Brezilyalı, 16 Şubat'ta Avrupa Ligi'nde Barcelona'ya karşı oynanacak mücadelede ise sahada olabilir.