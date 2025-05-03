CAS'tan 30 milyon euroluk Joao Mario kararı!

Joao Mario’nun Benfica’ya transferi nedeniyle Inter’in tazminat ödemesine gerek olmadığına karar verildi.

Avrupa Spor Tahkim Mahkemesi (CAS), Inter'in eski orta saha oyuncusu Joao Mario'nun transfer süreciyle ilgili olarak Portekiz kulübü Sporting CP'nin açtığı 30 milyon euroluk davada kararını verdi. Mahkeme, Inter’in herhangi bir tazminat ödemesine gerek olmadığına hükmetti.

Joao Mario, 2016 yazında Sporting CP’den Inter’e 45 milyon euro karşılığında transfer olmuştu. Ancak beklenen performansı sergileyemeyen Portekizli oyuncu sırasıyla West Ham United, Lokomotiv Moskova ve yeniden Sporting CP’ye kiralık olarak gönderilmişti.

CAS, Inter'i haklı buldu

2021 yazında Inter, Joao Mario’nun sözleşmesini karşılıklı anlaşmayla feshetti ve oyuncu serbest kaldıktan sonra ezeli rakip Benfica’ya imza attı.

Sporting CP, oyuncunun Benfica’ya doğrudan transferi yerine, sözleşmenin feshinin bu geçişi kolaylaştırdığı görüşündeydi. Sporting, Joao Mario’nun bir başka Portekiz kulübüne transferi durumunda Inter’in kendilerine ek ödeme yapmasını öngören bir maddeye atıfta bulunarak 30 milyon euro talep etti.

Sporting CP, ilk olarak FIFA’ya başvurdu ancak bu başvuru reddedildi. Ardından konu Avrupa Spor Tahkim Mahkemesi’ne taşındı. CAS da Inter’in sözleşmeyi tek taraflı olarak feshettiğini ve doğrudan satış yapılmadığını belirterek Sporting’in tazminat talebini haksız buldu. Böylece Inter, davadan tamamen aklanmış oldu.