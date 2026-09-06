Liverpool'un eski yıldızı Jamie Carragher, Chelsea'nin Premier Lig'de pazar akşamı Arsenal'e 2-1 mağlup olmasının ardından, kulübün yaz transferi Arjantinli file bekçisi Emiliano Martinez konusundaki endişesini dile getirdi.

Morgan Rogers, Chelsea'ye ceza sahasının kenarından ilk iki dakikada topu doğrudan ağlara göndererek ideal bir başlangıç yaptırdı.

Ancak Kai Havertz, ilk yarının ortasında eski kulübüne karşı, Martinez'in yakın direkte engellemekte başarısız olduğu bir vuruşla skoru eşitledi; ardından Martin Ödegaard ikinci yarıda Arsenal'e galibiyet golünü kaydetti.

Liverpool efsanesi, Martinez'in yalnızca 7,5 milyon sterlin karşılığında transfer edilmesinin "harika bir transfer" olduğunu düşünürken, eski Aston Villa file bekçisinin en iyi seviyesini geride bıraktığını ortaya koyduğuna inanıyor.

Carragher, "Sky Sports" kanalında Havertz'in Arsenal adına kaydettiği beraberlik golünü analiz ederken şöyle konuştu: "Bu kaleci, iki ya da üç yıl önce o topu kurtarırdı diye düşünüyorum."

İngiliz "Metro" gazetesinin aktardığına göre sözlerini şöyle sürdürdü: "Chelsea'nin yaptığı şey şu: İyi bir kaleci olmasına rağmen istenen seviyede olmadığı için Robert Sanchez'in kalede olmaması herkes için daha iyi."

Ve ekledi: "Yanlış bir transfer değil, aksine 7,5 milyon sterlin karşılığında harika bir transferdi ve o hâlâ mükemmel bir kaleci, hatta Sanchez'den daha iyi. Bu da herkese daha büyük bir güven duygusu verecek."

Şuna dikkat çekti: "Martinez harika bir kaleciydi ve hâlâ çok iyi bir kaleci, ancak Dünya Kupası'nı kazanan o kaleci değil; bu doğru değil ve bu, onun küçük bir yansımasıydı."

Carragher, Chelsea'nin Arsenal'e kıyasla seviyesinden bahsederek sözlerini şöyle noktaladı: "İki takım arasında ilk on birleri ve kadro derinlikleri bakımından çok büyük bir fark var."

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