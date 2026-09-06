Liverpool'un eski yıldızı Jamie Carragher, Chelsea'nin Premier Lig'de pazar akşamı Arsenal'e 2-1 yenilmesinin ardından, kulübün yaz transferi olan Arjantinli file bekçisi Emiliano Martinez hakkında endişelerini dile getirdi.

Morgan Rogers, Chelsea'ye ilk iki dakikada ceza sahasının kenarından topu doğrudan filelere göndererek mükemmel bir başlangıç yaptırdı.

Ancak Kai Havertz, ilk yarının ortasında eski takımına karşı Martinez'in yakın direkte önleyemediği bir vuruşla skoru eşitledi; ardından Martin Ödegaard, ikinci yarıda Arsenal'e galibiyet golünü kaydetti.

Liverpool efsanesi, Martinez'in yalnızca 7,5 milyon sterline transfer edilmesinin "harika bir transfer" olduğunu düşünse de, eski Aston Villa kalecisinin en iyi seviyesini geride bıraktığını kanıtladığı görüşünde.

Carragher, "Sky Sports" kanalında Havertz'in Arsenal adına kaydettiği beraberlik golünü analiz ederken şunları söyledi: "Bu kaleci iki ya da üç yıl önce o topu kurtarırdı diye düşünüyorum."

İngiliz "Metro" gazetesinin aktardığına göre şöyle devam etti: "Chelsea'nin yaptığı şey, Robert Sanchez iyi bir kaleci olmasına rağmen istenen seviyede olmadığı için, onun kalede olmamasının herkes için daha iyi olduğuydu."

Ve ekledi: "Yanlış bir transfer değil, aksine 7,5 milyon sterline harika bir transferdi. Kendisi hâlâ mükemmel bir kaleci, hatta Sanchez'den daha iyi. Ve bu, herkese daha büyük bir güven duygusu verecek."

Şunu belirtti: "Martinez harika bir kaleciydi ve hâlâ çok iyi bir kaleci, ancak Dünya Kupası'nı kazanan o kaleci değil; bu doğru değil ve bu, bunun küçük bir yansımasıydı."

Carragher, Chelsea'nin Arsenal'e kıyasla seviyesi hakkında konuşarak sözlerini şöyle tamamladı: "İki takım arasında, ilk on birleri ve oyuncu kadroları bakımından muazzam bir fark var."

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