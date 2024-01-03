Carlo Ancelotti’yi ikna edemeyen Brezilya Milli Takımı’nda teknik direktörlük koltuğu için yeni hedef Roma’nın teknik direktörü Jose Mourinho

Yeni teknik direktör arayışları süren Brezilya Milli Takımı, rotayı Roma ile sözleşmesi sona erecek Portekizli çalıştırıcıya çevirdi.

Carlo Ancelotti’nin Real Madrid ile olan kontratını sürpriz bir şekilde Haziran 2026’ya dek uzatması sonrasında Brezilya Milli Takımı’nda tırmanan kaos Jose Mourinho iddiaları sonrasında farklı bir boyut kazandı. İspanyol basınından Sport’ta yer alan habere göre şu anda mahkeme tarafından atanan bir denetçi tarafından yönetilen federasyon, seçim sonrası Mourinho ile masaya oturmayı planlıyor.

Şu anda geçici olarak göreve getirilen ve sözleşmesi Haziran ayında ABD’de başlayacak olan Copa America’nın sonunda bitecek olan Fernando Diniz tarafından yönetilen Brezilya Milli Takımı, turnuva sonrasında büyük olasılıkla Diniz ile yolları ayıracak.

Kontratı sezon sonunda bitiyor

Brezilya basınında yer alan haberlere göre Mourinho’yu ikna ederek Ancelotti konusunda gelecek eleştirileri göğüslemek isteyen federasyon yetkilileri, bunun yollarını arıyor.

Brezilya’nın ezeli rakibi Arjantin’in son Dünya Kupası’nı kazanmasından ötürü Arjantin’i tahtından indirmeyi hedefleyecek olan Mourinho’nun bu teklife vereceği yanıt şimdiden büyük bir merakla bekleniyor. Şu anda Serie A takımlarından Roma’nın başında bulunan Mourinho’nun adı bazı Premier Lig takımlarıyla da anılırken, 60 yaşındaki Portekizli teknik direktörün kulübüyle olan kontratı 30 Haziran 2024’te sona eriyor.