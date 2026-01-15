Carlo Ancelotti Avrupa futboluna daha önce hiç çalıştırmadığı dev bir takımla dönüş yapabilir!

Ruben Amorim’in görevine son verilmesinin ardından Manchester United, yeni teknik direktörünü belirlemek için arayışlarını hızlandırdı. İngiliz basınına göre kulübün yaz dönemi için değerlendirdiği isimlerden biri, dünya futbolunun en deneyimli teknik adamlarından Carlo Ancelotti.

Tecrübeli teknik direktör, geçmişte kulübün çoğunluk hissedarı olan Glazer ailesi hakkında yaptığı açıklamalar nedeniyle yeniden gündeme geldi. Ancelotti’nin, Manchester United’ın yönetim yapısına dair eleştirileri, olası bir Old Trafford macerası öncesinde dikkat çekici bir detay olarak öne çıkıyor.

Amorim sonrası belirsizlik sürüyor

Portekizli teknik adam Ruben Amorim, INEOS ve kulübün azınlık hissedarı Sir Jim Ratcliffe döneminde yapılan ilk büyük teknik direktör tercihlerinden biriydi. Ancak yaşanan uyumsuzluklar ve yönetimle fikir ayrılıkları, Amorim’in görev süresinin kısa sürmesine neden oldu.

Bu gelişmenin ardından United yönetimi, eski oyunculardan Michael Carrick’i geçici teknik direktör olarak görevlendirdi. Bu karar, kulübe yaz aylarına kadar daha kapsamlı bir planlama yapma imkanı sağladı.

Manchester United’ın radarında yalnızca Ancelotti yok. Yaz dönemi için potansiyel adaylar arasında Thomas Tuchel, Mauricio Pochettino ve Julian Nagelsmann gibi üst düzey isimler de yer alıyor.

Brezilya Milli Takımı’nın başında bulunan Ancelotti’nin ise kulüp için “kazanma kültürünü bilen” bir profil olduğuna dikkat çekiliyor. Eski Manchester United yardımcı antrenörü Rene Meulensteen, İtalyan teknik adam için şu değerlendirmeyi yaptı:

“Carlo Ancelotti bunu başarabilecek biri, çünkü daha önce bunu yaptı, gördü ve kazanan bir kulübün nasıl çalıştığını biliyor. Kimsenin sözüne göre hareket edeceğini sanmıyorum. ‘Ben buraya yapmam gerekeni yapmaya geldim’ diyecektir.”

Glazer eleştirileri yeniden gündemde

Ancelotti’nin geçmişte Manchester United’ın sahiplik yapısıyla ilgili söyledikleri, olası bir anlaşma öncesinde soru işaretleri yaratıyor. Deneyimli teknik adam, 2016 yılında büyük kulüplerde teknik direktörlerin uzun süre kalmasının zor olduğunu vurgulamış ve şu ifadeleri kullanmıştı:

“Manchester United gibi kulüplerde sahiplerin ABD’li olması, koçtan çok finansal yönle ilgilenilmesine yol açabiliyor.”

Her ne kadar kulübün sportif kontrolü büyük ölçüde Ratcliffe ve INEOS’a geçmiş olsa da, Glazer ailesinin hâlâ çoğunluk hissedar olması, Ancelotti açısından bir çekince olarak değerlendiriliyor.

United’ın yeni yol haritası

Kulüp içinde sıkça dile getirilen “Manchester United DNA’sı” kavramının ne anlama geldiği ve sahaya nasıl yansıtılacağı, yeni teknik direktör seçiminin temel kriterlerinden biri olacak. Futbol direktörü Jason Wilcox, transfer politikası, oyun modeli ve kulüp içi uyumu sağlayacak yapıyı kurmakla sorumlu olacak.

Carrick’in geçici olarak göreve getirilmesi, yönetimin bu kritik kararları aceleye getirmeden almasına olanak tanıdı. Ancak yaz aylarına yaklaşılırken, Manchester United’ın yeniden yapılanma sürecinde doğru tercihi yapması, kulübün geleceği açısından belirleyici olacak.