Carlo Ancelotti, Arda Güler'in mevkisi için istediği 20 yaşındaki oyuncunun ismini verdi!

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, Serie A'da Como formasıyla parlayan genç yetenek Nico Paz'ı yakından takip ettiklerini doğrularken, 20 yaşındaki Arjantinli orta saha oyuncusu, bu sezon gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekiyor.

İtalyan teknik direktör, Marca'ya yaptığı açıklamada, "Onu çok yakından takip ediyoruz. Bence bu yıl Real Madrid dışında antrenman yapmak onun için çok iyi olacak. Real Madrid'in geleceği olacağını düşündüğümüz bir oyuncu" ifadelerini kullandı.

Real Madrid’in genç yetenek politikası sorgulanıyor

Son dönemde Real Madrid akademisinden çıkan oyuncuların şans bulamaması eleştirilerin odağında. Jesus Vallejo ve Raul Asencio gibi isimler dışında genç oyunculara fazla süre verilmemesi dikkat çekiyor. Ancelotti geçmişte yaptığı açıklamalarda, “Benim işim maç kazanmak, genç oyuncu yetiştirmek değil” ifadelerini kullanmıştı.

Bununla birlikte Nico Paz’ın, Lucas Vazquez, Dani Carvajal ve Fran Garcia gibi Real Madrid dışına çıkıp yeniden kulübe dönme potansiyeline sahip oyuncular arasında yer aldığı düşünülüyor. Genç oyuncu yaz transfer döneminde 6 milyon euro karşılığında katıldığı Como'da şu ana kadar 16 maça çıkarken, bu karşılaşmalara 2 gol ve 4 asist sığdırdı.