Real Madrid'in eski teknik direktörü Fabio Capello, Şampiyonlar Ligi'nde Inter Milan karşısında orta sahadaki eksiklikler olmasaydı takımın çok daha üst düzey bir performans sergileyeceği görüşünde.

Jose Mourinho'nun çalıştırdığı takım, son günlerde Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Inter Milan maçını oynayış biçiminden dolayı birçok eleştiri aldı. Ancak öyle görünüyor ki bazıları, takımın orta sahasını vuran tüm eksiklikleri hesaba katmadı.

Eduardo Camavinga, Bernardo Silva ve Arda Güler cezalıydı; Tchouameni ise henüz oynamaya hazır durumda değildi.

Defensa Central, Fabio Capello'nun Real Madrid'in performansına ilişkin analizinde söylediklerini yayımladı. Capello şöyle dedi: "Inter Milan, büyük saygı gören bir takım olduğunu kanıtladı, ancak daha fazlasını verebilir. Daha güçlü olduklarına inanmaları gerekiyor. Maç iyiydi, karakterli oynadılar; ama Real Madrid'i bir daha bu halde görmeyeceğiz."

Sözlerini şöyle sürdürdü: "Real pratikte orta sahasız oynadı. Ben Real Madrid'i tanırım ve Santiago Bernabeu'de oynamak imkânsız bir şey olabilir. Bu yüzden, ister Şampiyonlar Ligi'nde ister La Liga'da olsun, daha fazlasını verebileceklerine ve daha rekabetçi olabileceklerine inanarak sahadan ayrıldıklarını düşünüyorum."

Real Madrid kötü dönemler geçirebilir ve iyi bir futbol ortaya koyamayabilir, ama her zaman La Liga'da, yerel kupalarda ve Avrupa'da rekabet edebilecek bir takım olarak kalır.

Inter Milan son maçta, Real'in topa hâkimiyet kurmadığı, İtalyan takımının ise daha iyi bir performans sergilediği bir anda iki gol atmasıyla büyük bir sürprizle karşılaştı.

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