24 yaşın üzerinde misiniz?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Bahis içeriklerini görüntülemek için gerekli yaşta değilsiniz. Ana sayfaya yönlendirileceksiniz.

alt
CanlıBiletler
Gran Galà Del Calcio AlC 2026Getty Images Sport

Çeviri:

Capello itiraf etti: Real Madrid'i bir daha bu halde göremeyeceğiz

Real Madrid - Inter
Real Madrid
Inter
Şampiyonlar Ligi
F. Capello
İspanya
İtalya

Real Madrid'in eski teknik direktörü Fabio Capello, Şampiyonlar Ligi'nde Inter Milan karşısında orta sahadaki eksiklikler olmasaydı takımın çok daha üst düzey bir performans sergileyeceği görüşünde.

Jose Mourinho'nun çalıştırdığı takım, son günlerde Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Inter Milan maçını oynayış biçiminden dolayı birçok eleştiri aldı. Ancak öyle görünüyor ki bazıları, takımın orta sahasını vuran tüm eksiklikleri hesaba katmadı.

Eduardo Camavinga, Bernardo Silva ve Arda Güler cezalıydı; Tchouameni ise henüz oynamaya hazır durumda değildi.

Defensa Central, Fabio Capello'nun Real Madrid'in performansına ilişkin analizinde söylediklerini yayımladı. Capello şöyle dedi: "Inter Milan, büyük saygı gören bir takım olduğunu kanıtladı, ancak daha fazlasını verebilir. Daha güçlü olduklarına inanmaları gerekiyor. Maç iyiydi, karakterli oynadılar; ama Real Madrid'i bir daha bu halde görmeyeceğiz."

Sözlerini şöyle sürdürdü: "Real pratikte orta sahasız oynadı. Ben Real Madrid'i tanırım ve Santiago Bernabeu'de oynamak imkânsız bir şey olabilir. Bu yüzden, ister Şampiyonlar Ligi'nde ister La Liga'da olsun, daha fazlasını verebileceklerine ve daha rekabetçi olabileceklerine inanarak sahadan ayrıldıklarını düşünüyorum."

La Liga
Real Madrid crest
Real Madrid
RMA
Rayo Vallecano crest
Rayo Vallecano
RAY
Serie A
Inter crest
Inter
INT
Udinese crest
Udinese
UDI

Real Madrid kötü dönemler geçirebilir ve iyi bir futbol ortaya koyamayabilir, ama her zaman La Liga'da, yerel kupalarda ve Avrupa'da rekabet edebilecek bir takım olarak kalır.

Inter Milan son maçta, Real'in topa hâkimiyet kurmadığı, İtalyan takımının ise daha iyi bir performans sergilediği bir anda iki gol atmasıyla büyük bir sürprizle karşılaştı.

Konuları ve haberleri daha derinlemesine Kooora forumlarında tartışabilirsiniz

Reklam

BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?

Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun

GOAL'ı Google'da takip edin