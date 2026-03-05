Capello'dan Milan'a derbi öncesi taktiksel ipucu

İtalyan teknik direktör Fabio Capello, yaklaşan Derby della Madonnina öncesinde yaptığı değerlendirmede, AC Milan’ın lider Inter karşısında savunma zaaflarını kullanabileceğini söyledi.

San Siro’da oynanacak kritik derbi öncesinde Inter ligde rakibinin 10 puan önünde bulunuyor. Buna rağmen Capello, son haftalarda Inter savunmasının hız kaybettiğini ve bunun Milan için önemli bir fırsat olabileceğini düşünüyor.

“Inter savunmada yavaşladı”

Capello, Inter’in özellikle savunmada eski dinamizmini kaybettiğini vurgulayarak hızlı hücum oyuncularının bu durumdan yararlanabileceğini ifade etti.

İtalyan teknik adam, “Inter son dönemde savunmada biraz yavaşladı. Bu nedenle Rafael Leao ve Christian Pulisic gibi oyuncular lider takıma sorun çıkarabilir” dedi.

Capello ayrıca Milan’ın Portekizli yıldızı Leao’ya da mesaj gönderdi. Deneyimli teknik adam, oyuncunun potansiyelini daha istikrarlı şekilde sahaya yansıtması gerektiğini söyledi.

“Leao’nun röportajlarında hırslı ve kararlı konuştuğunu duydum. Sahada da aynı kararlılığı görmek istiyorum. Gerçek bir mücadele ruhu göstermeli ve sahip olduğu büyük kaliteyi ortaya koymalı” ifadelerini kullandı.

Capello’ya göre Milan’ın en büyük sorunu ise zaman zaman yaşadığı konsantrasyon kayıpları. Inter’in özellikle orta sahadaki oyun kurucusu Hakan Calhanoglu sahadayken kanatlara hızlı oyun yönlendirmeleriyle tehlike yaratabildiğini vurguladı.

Zirve yarışı için kritik maç

Serie A’da Milan yalnızca iki yenilgi almasına rağmen Inter sezon boyunca çok daha istikrarlı bir performans sergiledi ve 27 maçta 22 galibiyet elde etti.

Capello’ya göre Milan’ın derbiyi kazanması durumunda şampiyonluk yarışının yeniden kızışması mümkün.

Deneyimli teknik adam ayrıca karşılaşmanın İtalyan futbolu adına da önemli olduğunu belirterek, “Dünyanın birçok ülkesinde yayınlanan bu maçın tempolu, kaliteli ve akıcı geçmesi İtalyan futbolunun gücünü göstermek açısından büyük önem taşıyor” değerlendirmesinde bulundu.