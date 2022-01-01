CANLI transfer haberleri ve dedikoduları: Napoli'nin ilk hedefi Fenerbahçe stoperi Kim Min-Jae

Richarlison; Chelsea, PSG veya Real Madrid'i istiyor
The Sun'a göre Richarlison, Everton'a yaz transfer döneminde kulüpten ayrılmak istediğini bildirdi.
Brezilyalı forvetin gönlü Paris Saint-Germain, Real Madrid veya Chelsea'ye gitmekten yana ve Arsenal'a transfer olmak gibi bir niyeti yok.
Banza, Fenerbahçe'nin radarına girdi
Takvim'in haberine göre; 5 milyon Euro değerinde bir piyasası olan Banza, Fenerbahçe'nin radarın girdi.
Kariyeri boyunca 195 karşılaşmada forma giyen yıldız oyuncu, takımlarına 59 gol ve 17 asistlik katkıda bulundu.
Sarı-lacivertliler, elini çabuk tutarak golcü transferini yeni sezon çalışmalarına yetiştirmek için uğraş veriyor.
Portekiz Ligi'nde 28 maçta forma giyen Fransız golcü, 12 gol atarken 3 de asiste imza attı. 15 gole katkıda bulunan genç yıldız, kiralık olarak forma giydiği Famaliciano'dan Lens'e geri döndü.
Banza'nın, kulübüyle 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.
United'dan, De Jong için 80 milyon Euro
Manchester United, Barcelona'nın yıldız orta saha oyuncusu Frenkie de Jong için 80 milyon Euro'luk bir teklif yaptı.
Marca'ya göre Premier Lig ekibi, bonuslarla beraber 20 milyon Euro ile 60 milyon Euro'luk bir paket hazırladı.
Yeni teknik direktör Erik ten Hag, Hollandalı orta saha oyuncusuyla Old Trafford'da buluşmak istiyor.
Bu yüzden, eski oyuncusunu ikna etmek için konuşmalara çoktan başladı.
Napoli'nin ilk hedefi Kim Min-Jae
Güney Koreli savunma oyuncusu Kim Min-Jae, başarılı performansı ile transfer döneminin en dikkat çeken isimlerinden birisi konumunda.
Gianluca Di Marzio'nun haberine göre; Napoli, Kalidou Koulibaly'nin takımdan ayrılması ihtimaline karşın transfer çalışmalarına hız verdi.
İtalyan ekibinde Sportif direktör Cristiano Giuntoli, ilk hedef olarak Fenerbahçe'de forma giyen Kim Min-jae'yi listesine aldı.
Kalidou Koulibaly'nin son dönemde Barcelona'ya transfer olacağı konuşuluyor.