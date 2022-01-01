CANLI transfer haberleri ve dedikoduları: Napoli'nin ilk hedefi Fenerbahçe stoperi Kim Min-Jae

Manchester United, Barcelona'nın yıldız orta saha oyuncusu Frenkie de Jong için 80 milyon Euro'luk bir teklif yaptı.

Marca'ya göre Premier Lig ekibi, bonuslarla beraber 20 milyon Euro ile 60 milyon Euro'luk bir paket hazırladı.

Yeni teknik direktör Erik ten Hag, Hollandalı orta saha oyuncusuyla Old Trafford'da buluşmak istiyor.

Bu yüzden, eski oyuncusunu ikna etmek için konuşmalara çoktan başladı.