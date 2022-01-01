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CANLI transfer haberleri ve dedikoduları: Jorge Jesus Fenerbahçe yönetiminden Luis Suarez'i istiyor

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Luis Suarez Atletico Madrid celebrate 2021-22
Getty Images

Galatasaray'da ayrılık çanları çalıyor

2022-05-23T06:22:00.918Z

Haris Seferovic ile Andre Franco, Fenerbahçe'nin listesinde

2022-05-23T06:20:46.187Z

Beşiktaş'ta Sörloth'a formül aranıyor

2022-05-23T06:20:14.597Z

Fenerbahçe Luis Suarez'in peşinde

2022-05-23T05:54:46.271Z

İspanyol basınından Sport, Fenerbahçe ile anlaşmaya varan Portekizli teknik direktör Jorge Jesus'un, sarı-lacivertli yönetimden projesine liderlik etmek için Luis Suarez'in transferini istediğini öne sürdü.

Atletico Madrid'den ayrılacağını açıklayan Luis Suarez'in bonservisi elinde bulunuyor.