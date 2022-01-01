Galatasaray'da ayrılık çanları çalıyor
👉Rumen oyuncular Cicaldau ve Morutan'a menajerleri kulüp aramaya başladı. pic.twitter.com/ucKuWB8RU5— Sabah Spor (@sabahspor1) May 23, 2022
Haris Seferovic ile Andre Franco, Fenerbahçe'nin listesinde
Jorge Jesus'un, Mergim Berisha'nın Fenerbahçe'den ayrılma ihtimali nedeniyle bu sezon Estoril formasıyla 11 gol atan Andre Franco'yu da listesine dahil ettiği gelen bilgiler arasında.@ceyhunsamety pic.twitter.com/3T6AnxiX2d— Sabah Spor (@sabahspor1) May 23, 2022
Beşiktaş'ta Sörloth'a formül aranıyor
⚫️⚪️Beşiktaş yönetimi Sörloth için 7 milyon Euro’nun üzerine çıkmazken, Leipzig kapıyı 12 milyon Euro’dan açtı, “10’a olur” mesajını verdi. Kartal aradaki farkı sonraki satıştan pay ile kapatmayı planlıyor. pic.twitter.com/YA5fkcVbkO— Sabah Spor (@sabahspor1) May 23, 2022
Fenerbahçe Luis Suarez'in peşinde
İspanyol basınından Sport, Fenerbahçe ile anlaşmaya varan Portekizli teknik direktör Jorge Jesus'un, sarı-lacivertli yönetimden projesine liderlik etmek için Luis Suarez'in transferini istediğini öne sürdü.
Atletico Madrid'den ayrılacağını açıklayan Luis Suarez'in bonservisi elinde bulunuyor.