⚫️⚪️Beşiktaş yönetimi Sörloth için 7 milyon Euro’nun üzerine çıkmazken, Leipzig kapıyı 12 milyon Euro’dan açtı, “10’a olur” mesajını verdi. Kartal aradaki farkı sonraki satıştan pay ile kapatmayı planlıyor. pic.twitter.com/YA5fkcVbkO