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CANLI transfer haberleri ve dedikoduları: Galatasaray, Xeka'yı bitirmek üzere

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xeka osc lille
getty

Trabzonspor, Ezgjan Alioski'yi Türkiye'ye getirdi

2022-06-16T05:26:34.645Z

Bordo mavililerin transfer listesinde yer alan 30 yaşındaki sol bek sosyal medya hesabından İstanbul'a geldiğini duyurdu.

Trabzonsporlu yöneticiler, Suudi Arabistan'ın Al Ahli takımında forma giyen Kuzey Makedonyalı oyuncu ile bugün masaya oturacak.

2017-2021 yılları arasında Leeds forması giyen Alioski, geçen sezon Al Ahli'de 28 maça çıktı, altı gol atıp sekiz asist yaptı.

Ezgjan Alioski crossing vs. Liverpool
Getty Images

Bruma İstanbul'da

2022-06-16T05:25:19.323Z

Fenerbahçe'nin PSV Eindhoven'dan kiraladığı Portekizli oyuncu havaalanında görüntülendi.

Kim'in yerine Jesus'un eski öğrencisi gelecek

2022-06-16T05:21:43.168Z

Takvim'in haberine göre; Fenerbahçe, Kim Min-Jae'in satılması halinde stoper bölgesine Rodrigo Caio'yu transfer edecek.

Flamengo forması giyen 28 yaşındaki savunmacı, Brezilya ekibinde Jorge Jesus'un gözde isimlerinden biriydi.

Caio, Brezilya milli takımını da beş kez temsil etti.

Rodrigo Caio
Getty Images

Galatasaray'ın ilk transferi Xeka

2022-06-16T05:15:23.510Z

Fanatik'in haberine göre; Sarı kırmızılı ekip, Lille ile sözleşmesi sona eren Portekizli futbolcuyla el sıkıştı.

Adı CSKA Moskova'yla da anılan 27 yaşındaki Xeka'nın son pürüzlerin giderilmesinin ardından Galatasaray'a imza atması bekleniyor.

Geçen sezon Fransa Ligi'nde 23 maçta üç gol atan Xeka, Şampiyonlar Ligi'nde de yedi maçta forma giydi.