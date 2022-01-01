CANLI transfer haberleri ve dedikoduları: Galatasaray, Xeka'yı bitirmek üzere

Takvim'in haberine göre; Fenerbahçe, Kim Min-Jae'in satılması halinde stoper bölgesine Rodrigo Caio'yu transfer edecek.

Flamengo forması giyen 28 yaşındaki savunmacı, Brezilya ekibinde Jorge Jesus'un gözde isimlerinden biriydi.

Caio, Brezilya milli takımını da beş kez temsil etti.