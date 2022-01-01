CANLI transfer haberleri ve dedikoduları: Galatasaray, Xeka'yı bitirmek üzere

Trabzonspor, Ezgjan Alioski'yi Türkiye'ye getirdi
Bordo mavililerin transfer listesinde yer alan 30 yaşındaki sol bek sosyal medya hesabından İstanbul'a geldiğini duyurdu.
Trabzonsporlu yöneticiler, Suudi Arabistan'ın Al Ahli takımında forma giyen Kuzey Makedonyalı oyuncu ile bugün masaya oturacak.
2017-2021 yılları arasında Leeds forması giyen Alioski, geçen sezon Al Ahli'de 28 maça çıktı, altı gol atıp sekiz asist yaptı.
Bruma İstanbul'da
Fenerbahçe'nin PSV Eindhoven'dan kiraladığı Portekizli oyuncu havaalanında görüntülendi.
🟡 🔵 Fenerbahçe'nin kiralık olarak kadrosuna kattığı Portekizli futbolcu Bruma, İstanbul'a geldi pic.twitter.com/tA5YgJsgGb— DHA Spor (@dhaspor) June 15, 2022
Kim'in yerine Jesus'un eski öğrencisi gelecek
Takvim'in haberine göre; Fenerbahçe, Kim Min-Jae'in satılması halinde stoper bölgesine Rodrigo Caio'yu transfer edecek.
Flamengo forması giyen 28 yaşındaki savunmacı, Brezilya ekibinde Jorge Jesus'un gözde isimlerinden biriydi.
Caio, Brezilya milli takımını da beş kez temsil etti.
Galatasaray'ın ilk transferi Xeka
Fanatik'in haberine göre; Sarı kırmızılı ekip, Lille ile sözleşmesi sona eren Portekizli futbolcuyla el sıkıştı.
Adı CSKA Moskova'yla da anılan 27 yaşındaki Xeka'nın son pürüzlerin giderilmesinin ardından Galatasaray'a imza atması bekleniyor.
Geçen sezon Fransa Ligi'nde 23 maçta üç gol atan Xeka, Şampiyonlar Ligi'nde de yedi maçta forma giydi.