CANLI transfer haberleri ve dedikoduları: Beşiktaş 'ın gözü Sassuolo 'nun milli stoperi Kaan Ayhan 'da

Skorer'in haberine göre, Kaan Ayhan için Beşiktaş ile İtalyan kulübü Sassuolo ile görüşmelerin başlaması bekleniyor.

Siyah-beyazlı ekip, Ersin Destanoğlu ve sol bek Rıdvan Yılmaz’ın satışından gelmesi beklenen parayı milli stoper için kullanacak.

Ayrıca, yerli stoper konusunda Koray Günter ve Mert Çetin gibi isimler de transfer listesinde bulunuyor.

Serie A ekibi Sassuolo'da geçtiğimiz sezon 24 resmi maçta oynayan Kaan Ayhan, 1 gol katkısında bulundu.

27 yaşındaki futbolcu, düzenli olarak A Milli Futbol Takımı'nda da yer alıyor.