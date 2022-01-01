CANLI transfer haberleri ve dedikoduları: Beşiktaş 'ın gözü Sassuolo 'nun milli stoperi Kaan Ayhan 'da

Club Brugge, Carroll'u yetersiz buldu
Andy Carroll, yaz transfer döneminde Club Brugge ile anlaşamadı.
Daily Mail'in haberine göre Belçika ekibi, fiziksel ve zihinsel koşullarının projeye uygun olmaması nedeniyle forvet oyuncusunu takımda görmek istemedi.
Bunun üzerine, ikili arasındaki görüşmeler son buldu ve Carroll, İngiltere'nin yolunu tuttu.
Bayern, Lewandowski için 60 milyon Euro istiyor
Alman ekibi, Polonyalı golcüsünü satmak isteyebilir, ancak sadece yüksek bir ücret karşılığında...
Bayern Münih, Barcelona'ya bu yaz Robert Lewandowski'yi transfer etmek için yaklaşık 60 milyon Euro ücret talep ediyor.
Sky Sport, Bundesliga şampiyonunun Polonyalı yıldızla yollarını sadece yüksek bir bonservis bedeli karşılığında ayırmak istediğini bildirdi.
Şimdiye kadar Katalan ekibinin son teklifi, Bavyera takımının taleplerinin gerisinde kaldı.
Arsenal, Jesus'u 55 milyon Dolar'a City'den aldı
Topçular, Gabriel Jesus için Manchester City ile 55 milyon Dolar karşılığında anlaşmaya vardı.
GOAL, iki takımın Brezilyalı yıldızın transferi için el sıkıştığını doğruluyor.
Arsenal Menajeri Mikel Arteta, en kısa sürede çok istediği Jesus'a kavuşacak.
Cicaldau, Serie A yolcusu
Fanatik, Alexandru Cicaldau için İtalya Serie A takımlarının yeniden devreye girdiğini yazdı.
Rumen orta saha için Fiorentina, Sampdoria ve Atalanta'nın teklif yapması bekleniyor.
Cicaldau , geçtiğimiz sezon beklentilerin altında kalmıştı.
Beşiktaş'ın gözü Kaan Ayhan'da
Skorer'in haberine göre, Kaan Ayhan için Beşiktaş ile İtalyan kulübü Sassuolo ile görüşmelerin başlaması bekleniyor.
Siyah-beyazlı ekip, Ersin Destanoğlu ve sol bek Rıdvan Yılmaz’ın satışından gelmesi beklenen parayı milli stoper için kullanacak.
Ayrıca, yerli stoper konusunda Koray Günter ve Mert Çetin gibi isimler de transfer listesinde bulunuyor.
Serie A ekibi Sassuolo'da geçtiğimiz sezon 24 resmi maçta oynayan Kaan Ayhan, 1 gol katkısında bulundu.
27 yaşındaki futbolcu, düzenli olarak A Milli Futbol Takımı'nda da yer alıyor.