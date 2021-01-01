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CANLI | Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'da sürpriz karar

2021-22 sezonunda Süper Lig ve Avrupa'nın büyük liglerinde yaşanan tüm transfer gelişmelerini Goal'den takip edebilirsiniz.

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Galatasaray PSV Eindhoven Aytaç Kara 07282021
AA

Miguel Crespo, Fenerbahçe'de

2021-09-06T14:26:44Z

Fenerbahçe, Portekiz Ligi ekiplerinden Estoril forması giyen Miguel Crespo’yu kadrosuna kattı.

Dün İstanbul'a gelen 24 yaşındaki orta saha oyuncusu, sağlık kontrollerinin ardından 3+1 yıllık sözleşmeye imzayı attı ve Fenerbahçe'nin bu yaz yaptığı 10. transferi oldu.

Miguel Crespo, Fenerbahce
fenerbahce.org

Radamel Falcao, Rayo Vallecano'da

2021-09-04T12:33:35Z

La Liga ekibi Rayo Vallecano, Galatasaray'dan Radamel Falcao'yu kadrosuna kattığını duyurdu.
Radamel Falcao Galatasaray Beşiktaş 05082021
AA

Trabzonspor'a genç sol bek

2021-09-03T06:05:23Z

Abdullah Avcı yönetimindeki Trabzonspor, transfer penceresi kapanmadan önce sol bek pozisyonuna da ekleme yapmak istiyor.

Fotomaç'ın haberine göre bordo mavililer, Dinamo Tiflis forması giyen 21 yaşındaki Gürcü oyuncu Levan Kharabadze için düğmeye bastı.

 

 

Abdullah Avcı Trabzonspor
AA

Marcao'ya talip

2021-09-03T06:02:48Z

Galatasaray'ın savunmacısı Marcao'ya Rusya'dan talip var. Fotomaç kaynaklı habere göre Krasnodar, Brezilyalı savunmacı için sarı-kırmızılıların kapısını çalmaya hazırlanıyor.

Haberde Rus ekibinin 8 milyon euro teklif ettiği ancak Galatasaray'ın 12 milyon euro talep ettiği belirtildi.

Marcao Galatasaray

Fenerbahçe'de iki isme talip var

2021-09-03T05:55:03Z

RB Salzburg'dan Berisha'yı transfer ederek golcü sorununu çözen Fenerbahçe'nin iki oyuncusuna teklif yapıldı.

Fotomaç kaynaklı habere göre, Rusya'dan üç kulüp Miha Zajc ve Osayi Samuel için devreye girdi.

Ayrıca haberde Mert Hakan Yandaş'a da kiralama tekliflerinin geldiğini, bu konudaki son sözü Vitor Pereira'nın söyleyeceği belirtildi.

Bright Osayi Samuel, Fenerbahçe - Dinamo Kiev
AA

Miralem Pjanic Beşiktaş'ta

2021-09-03T05:52:03Z

Beşiktaş, Barcelona'dan Miralem Pjanic'i kiraladı. Oyuncuyu Şampiyonlar Ligi listesine yetiştirmek için yoğun çaba sarf eden siyah-beyazlılar, gecenin ilerleyen saatlerinde transferi resmen duyurdu.

Beşiktaş, yıldız oyuncuya net 2.750.000 euro'luk yıllık ücret ödeneceğini belirtti.

Pjanic Besiktas
Getty / Goal

Galatasaray'ın orta sahadaki hedefleri belli oldu

2021-09-03T05:48:53Z

Galatasaray, transfer döneminin son günlerinde kadrosuna orta saha takviyesi yapmak istiyor.

A Spor'un haberine göre savunma önündeki alternatiflerini arttırmayı hedefleyen sarı-kırmızıların üç alternatifi bulunuyor.

Milli oyuncuyu satın alma opsiyonuyla kiralamak isteyen Galatasaray, Jean Michael Seri ve Aliou Dieng'i de takip ediyor.

Okay Yokuşlu
Getty

Rossi'den veda mesajı

2021-09-02T05:27:39Z

Fenerbahçe'ye transfer olan Rossi, eski kulübü Los Angeles FC'ye şu sözlerle veda etti:

"Bir birey ve bir profesyonel olarak LAFC için elimden gelen her şeyi yapmış olmanın mutluluğuyla hoşçakal diyorum. Kulüpte ve şehirde geçirdiği süreden keyif aldım, özellikle de taraftarlar harikaydı."

Barcelona, Dembele'ye yeni kontrat önerdi

2021-09-02T05:25:15Z

Lionel Messi ve Antoine Griezmann'ı kaybeden Barcelona, Dembele ile yeni sözleşme imzalamak istiyor.

RAC'ta yer alan habere göre; taraflar bu ay içinde görüşmeler için masaya oturacak.

Euro 2020'de sakatlanan Dembele henüz yeni sezonu açamadı.