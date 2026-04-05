Cancelo: Atlético Madrid, teknik direktörü gibi agresif bir takım

Portekizli yıldız João Cancelo, Barcelona'nın dün Cumartesi günü La Liga'nın 30. haftası kapsamında "Riazor Metropolitano" stadyumunda ev sahibi Atlético Madrid'i 2-1 mağlup ettiği değerli galibiyet hakkında yorumda bulundu.

Cancelo, Blaugrana'nın galibiyetine büyük katkı sağladı. Kaleci Juan Musso'dan seken top, Barça'nın forveti Robert Lewandowski'ye çarptı ve ağlara giderek ikinci golü getirdi.

Eski Manchester City



yıldızı, takımının Atlético karşısındaki performansını övdü ve Çarşamba günü Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında aynı rakiple oynanacak karşılaşmaya değindi. Basın açıklamalarında şunları söyledi: "Bence bu maç farklı olacak, her maç farklıdır... Ancak Atletico'nun büyük oyunculara sahip bir takım olduğunu biliyoruz... Takım, teknik direktöründen de anlaşıldığı gibi çok agresif."

Cancelo, galibiyetin anahtarının Barça'nın teknik karakterini ortaya koymak olduğunu vurgulayarak şunları söyledi: "Yapmamız gereken şey maçı kontrol etmek ve kendi oyun tarzımızı dayatmak... Henüz bitmedi, bu zihniyetle devam etmeliyiz."

Dünkü maçtaki galibiyetiyle Barcelona, puanını 76'ya yükseltti ve La Liga sıralamasında, ikinci sıradaki rakibi Real Madrid'e tam 7 puan fark atarak liderliğini sürdürdü.