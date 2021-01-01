"Can Bartu'nun heykeli dikilmemiş, Alex de Souza kim?"

Eski Fenerbahçeli Ümit Özat, Alex de Souza'nın Gheorghe Hagi ile Sergen Yalçın'a karşı koz olarak kullanıldığını düşünüyor.

Eski Fenerbahçeli Ümit Özat, Can Bartu, Lefter Küçükandonyadis ve Rıdvan Dilmen'in sarı-lacivertli kulüpte heykellerinin dikilmesini Alex'ten daha çok hak ettiklerini söylüyor.

Fenerbahçe'nin 2004-2005 sezonu ile 2011-2012 sezonu arasındaki bölümde kazanılan 3 şampiyonluğuna önemli katkılar yapan Alex de Souza'nın heykeli 2012 yılında Yoğurtçu Parkı'nın karşısındaki alana dikildi.

Brezilyalı on numara, 2006-2007 ve 2010-2011 sezonlarında iki kez ligin ''Gol Kralı'' oldu ve resmi maçlarda 340 kez giydiği Fenerbahçe formasıyla 171 gole imzasını attı.

Ancak teknik direktör Ümit Özat, Alex de Souza'nın heykelinin dikilmesini anlamsız buluyor.

Ümit Özat ne söyledi?

Emek Ege ile Kırılma Anı'na konuk olan Ümit Özat, "Alex'e kaptanlık skalasında 10 üzerinden kaç puan verirsin?" sorusunu şu şekilde yanıtladı:

"Bazı oyuncular liderlikleriyle kaptan olurlar bazıları yetenekleriyle. Alex yetenekli biri olmasaydı Alex'e kimse kaptanlık bandını vermezdi."

"Sergen Yalçın ile Rıza Çalımbay, Beşiktaş'ta kaptanlık yapmış iki isim. Biri liderliğinden biri yeteneğinden kaptanlık yaptı."

"Alex de Souza da yeteneği sebebiyle kaptan oldu. Her sene 30 gol atan adama kaptanlık bandını verirsiniz."

"Heykel konusuna gelince Aziz Yıldırım'a katılıyorum. Alex'in heykelinin dikilmesi çok absürt. Can Bartu'nun heykeli dikilmemiş, Alex kim?"

"Can Bartu'nun, Lefter'in, Rıdvan Dilmen'in heykelinin olmadığı yerde Alex'in heykeli mi olacak?"

"Bu durum Galatasaray'ın Hagi'ye, Beşiktaş'ın Sergen'e sahip olmasıyla "bizim de Alex'imiz var" demenin dışa yansımasıdır."

Alex de Souza'nın Fenerbahçe kariyeri

Fenerbahçe'ye transfer olduğu ilk sezon 24 gol kaydeden Alex de Souza, sarı-lacivertli kulüple ilk sezonunda şampiyonluk yaşadı.

Üçüncü sezonunda ise Süper Lig'de 19 gol üreterek gol krallığı koltuğuna oturdu.

Dördüncü sezonunda Fenerbahçe'yi ilk kez Şampiyonlar Ligi çeyrek finaline taşıyan Brezilyalı, 6 asist ile o dönem Devler Ligi'nin asist kralı unvanının da sahibi oldu.

Altıncı sezonunda Fenerbahçe'nin Avrupa Kupaları tarihinin en çok maça çıkan ve gol atan oyuncusu unvanını ele geçiren Alex de Souza, yedinci sezonunda 28 golle yine gol krallığı koltuğuna yerleşti.

Brezilyalı oyuncu 340 karşılaşmada 170 gol kaydetti ve lig tarihinde 100 gol barajını geçen ilk yabancı futbolcu oldu.

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