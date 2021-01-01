Beşiktaş, Avrupa'da Bayern Münih ile yarışıyor

Şampiyonluk yolunda emin adımlarla yürüyen Beşiktaş, sezon istatistikleriyle Avrupa'nın dev kulüplerini geride bıraktı.

Süper Lig'de ikinci devreyi istikrarlı geçiren Beşiktaş, efsanesi Sergen Yalçın yönetiminde şampiyonluk yolunda ilerliyor.

Süper Lig'deki son 16 karşılaşmasından yalnızca 1 mağlubiyet alan Siyah-Beyazlılar son olarak Hatayspor sınavını 7 golle geçti.

Maçta 4 gol kaydeden Cyle Larin'e Beşiktaş'taki ilk golünü atan Rıdvan Yılmaz ile N'Koudou da eşlik etti.

Bu sezon hücum oyuncuları çiçek açan Kartal, Avrupa'nın devlerini geride bırakarak Bayern Münih ile yarışa girdi.

Beşiktaş ne başardı?

Beşktaş'ta bu sezon Cyle Larin 19 gol, Vincent Aboubakar 15 gol üretirken Rachid Ghezzal ise 5 gol, 17 asistle takımına katkı verdi.

Bu sezon toplamda 85 gol kaydeden siyah-beyazlılar, Süper Lig ve Avrupa'nın beş büyük liginde Bayern Münih haricinde tüm takımları geride bıraktı.

Bayern Münih'in 86 golle zirvede yer aldığı tabloda Beşiktaş 85 golle ikinci sırada.

Ayrıca bu sezon Avrupa'nın beş büyük ligi ve Süper Lig'de Thomas Müller ile birlikte en fazla asist yapan iki oyuncudan biri Rachid Ghezzal.

Süper Lig ve beş büyük ligde lider takımların attıkları gol sayıları:

Takımlar Gol Sayıları Bayern Münih 86 Beşiktaş 85 Inter 74 Manchester City 71 Atletico Madrid 61 Lille 59

Cyle Larin, Beşiktaş tarihine geçti

Cyle Larin, Hatayspor karşılaşmasında bir sezonda iki maçta dört gol atarak adını tarihe yazdırdı.

Larin, Süper Lig tarihinde iki maçta dört gol atan ilk Beşiktaş oyuncusu oldu.

Kanadalı forvet, sezonun ilk yarısında İstanbul'da oynanan Çaykur Rizespor karşılaşmasında da dört gole imza atmıştı.

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