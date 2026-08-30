Real Madrid taraftarları, teknik direktör José Mourinho'nun kulübün ne gelen ne de giden konusunda yeni herhangi bir transfer beklemediğini vurgulamasına rağmen, yaz transfer döneminde son bir transferin gerçekleşmesini içten içe umut ediyor.

Defensa Central ağı, gerçekleştirdiği bir ankete göre, Real taraftarlarının büyük bir bölümünün takımın savunma hattında ek bir takviyeye ihtiyaç duyduğunu düşündüğünü aktardı.

Defensa Central'in okuyuculara yönelttiği soru şu şekildeydi: "Florentino, transfer döneminin son saatlerinde Bastoni ile anlaşmalı mı?"

"Evet" seçeneği oyların %77'sini alırken, "Hayır" seçeneğine oy verenler %23'te kaldı. Bu da Real taraftarlarının geniş bir kesiminin, takımın bir stoper transfer etmeye ihtiyacı olduğunu düşündüğünü ve onlar için tercihin, piyasa değeri 65 milyon euro olan Inter Milan oyuncusu Bastoni olduğunu ortaya koyuyor.

İşin doğrusu, bu durum kimseyi şaşırtmıyor. Özellikle de José Mourinho'nun takımının oyun kurabilecek nitelikli bir orta saha oyuncusuna ihtiyaç duyduğu doğru olsa da, gerçekler son yıllarda sakatlıklardan en çok etkilenen bölgenin savunma hattı olduğunu gösteriyor.

Buna ek olarak, sözleşmesi Haziran 2027'ye kadar uzanan Antonio Rüdiger, geçmiş yıllarda sahip olduğu fiziksel hazırbulunuşluğa artık sahip değil. Eder Militao ise hâlâ son sorununu atlatmaya çalışıyor. Bu da durumu Real Madrid yönetimi için gerçek bir baş ağrısı hâline getiriyor.

Ancak sorun, Real Madrid'in kadrosunda boş yer bulunmamasında yatıyor. Mevcut tek seçenek ise Mourinho'nun planlarına dahil olmadığını bilmesine rağmen kulüpte kalmayı tercih eden Raul Asencio'nun ayrılması.

Dolayısıyla Mourinho, transfer döneminin kendisi açısından kapandığını açıklamış olsa da, anket sonuçları Real Madrid taraftarlarının takımın hâlâ son bir savunma transferine ihtiyacı olduğunu düşündüğünü açıkça ortaya koyuyor ve Bastoni, isteklerinin listesinin en başında yer alıyor.

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