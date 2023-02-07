Premier Lig'de oynayan Çağlar Söyüncü, yaşanan felaketin ardından sinirlerine hakim olamadı.

A Millî Takım ve Leicester City stoper Çağlar Söyüncü, Türkiye'de meydana gelen deprem felaketinin ardından fırsatçılık yapanlara tepki gösterdi.

Tecrübeli stoper, bu kişileri 'şahsiyetsiz olarak nitelendirdi. Söyüncü ayrıca Leicester City'nin Türkiye'ye yardımda bulunacağını da dile getirdi.

Ne söylendi?

Twitter'dan fırsatçılara tepki gösteren Söyüncü, şu yorumu yaptı:

"Ülke yasa boğulmuş, göçük altından hâlâ canlar kurtarılmaya çalışılırken, insanlıktan nasibini almamış şahsiyetsizlerin yağmacılığa yeltendiğini, battaniye fiyatlarını beş katına çıkardıklarını okuyoruz, görüyoruz.

"Bunlar cezasız kalmamalı, peşleri bırakılmamalı!"

Leicester City'den Türkiye'ye yardım eli

Söyüncü, formasını giydiği kulübü Leicester'dan Türkiye'ye gönderilmek üzere hazırlanan yardımları da paylaştı.

Stoper, yaptığı paylaşımda şunları aktardı:

"Leicester'dan canım ülkem Türkiye'ye... Herkese kalbimin en derin yerinden teşekkür ediyorum. Allah razı olsun."