Çağlar Söyüncü, 'maçın adamı' seçildi

Leicester City'nin deplasmanda Chelsea ile 1-1 berabere kaldığı karşılaşmanın ardından yapılan taraftar anketinde maçın adamı seçildi.

Premier Lig'de 2019-20 sezonunun ikinci haftasında , deplasmanına konuk oldu.

Çağlar Söyüncü'nün ilk 11'de başladığı ve 90 dakika sahada kaldığı Leicester City, 1-0 geriye düştüğü maçta 67. dakikada Ndidi ile skoru eşitledi ve sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı.

A BIG second half 👊



Who was your Man of the Match? #CheLei — Leicester City (@LCFC) August 18, 2019

Karşılaşmanın ardından Leicester City'nin resmi Twitter hesabında yapılan ankette 23 yaşındaki A milli futbolcu Çağlar Söyüncü, taraftarların verdiği oylarla maçın adamı seçildi. Çağlar, %81 oy alırken James Maddison %10 ve Wilfred Ndidi %8 oranında oy aldı.

2018'de 'dan 21 milyon euro'ya transfer edilen Çağlar, Chelsea karşısında gösterdiği başarılı performansla beğeni topladı.