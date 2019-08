Çağlar Söyüncü, 'maçın adamı' seçildi

Premier Lig'de 2019-20 sezonunun ikinci haftasında , deplasmanına konuk oldu.

Çağlar Söyüncü'nün ilk 11'de başladığı ve 90 dakika sahada kaldığı Leicester City, 1-0 geriye düştüğü maçta 67. dakikada Ndidi ile skoru eşitledi ve sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı.

