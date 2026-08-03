"Çağın dili": Saint-Germain milyonlarca dolarlık anlaşmayı duyurdu

Fransa Ligi şampiyonu ve Şampiyonlar Ligi'nin son sezonunu kazanan Paris Saint-Germain, dikkat çeken bir iş birliğini duyurdu.

"Mundo Deportivo" gazetesine göre, kulüp pazartesi günü, kendisine milyonlarca dolar kazandıracak bir iş birliğini Google ile duyurdu.

Bu iş birliği kapsamında "Google Gemini" kulübün resmi akıllı asistanı olurken, Google Pixel telefonu da kulübün resmi akıllı telefonu olacak. Bu bilgiler kulübün internet sitesinde yayımlanan açıklamada yer aldı.

Ayrıca Paris Saint-Germain, kendi stadyumu Parc des Princes'te Google'a özel bir köşe oluşturacak.

Futbol takımları ve genel olarak spor dünyası, veri analizi yapmak ve sosyal medya platformları için içerik üretmek amacıyla giderek daha fazla yapay zekâya yöneliyor.

2025 yılında İngiltere Premier Lig ve Microsoft, ligin dijital platformlarında Microsoft'un Copilot yazılımının kullanılması için beş yıllık bir iş birliği duyurmuştu; bu iş birliğinin amacı maçlara ilişkin hızlı veri ve istatistikler sunmaktı.