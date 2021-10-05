Çağdaş Atan, Yeni Malatyaspor'da!

Geçtiğimiz sezon Alanyaspor'u çalıştıran Çağdaş Atan, Yeni Malatyaspor ile anlaşma sağladı.

Yeni Malatyaspor, İrfan Buz döneminde 2021-2022 sezonunda 8 maçta 6 mağlubiyet alırken 2 maç kazanabildi. Sahasında, son olarak Hatayspor'a 2-0 yenilen Yeni Malatyaspor bu sonucun ardından Teknik Direktör İrfan Buz ile yollarını ayırma kararı aldı.

Sarı-Kırmızılı takım, İrfan Buz'un ayrılmasından sonra hoca arayışlarına hemen başlamıştı. Yeni Malatyaspor, Buz'den boşalan teknik direktörlük görevine Çağdaş Atan'ı getirdi.

İrfan Buz'un kariyeri

2013 yılında, Bursaspor'da yardımcı antrenör olarak kariyerine başlayan İrfan Buz, yine aynı sezon Bursaspor'un teknik direktörü olarak da görev yaptı. Daha sonra; Gençlerbirliği, Yeni Malatyaspor, Osmanlıspor ve Samsunspor'u çalıştıran Buz, tekrardan Bursaspor'a döndü. Bursaspor'dan ayrıldıktan sonra Kasımpaşa ile anlaşan İrfan Buz, İstanbul temsilcisinden sonra Yeni Malatyaspor'a bir kez daha döndü. 2020-2021 sezonunda Yeni Malatyaspor'u ligde tutmayı başaran hoca, 2021-2022 sezonuna Malatya temsilcisiyle başlasa da Süper Lig'in 8. hastasında görevinden ayrıldı.

Çağdaş Atan'ın Alanyaspor performansı nasıldı?

Kariyerine, Sergen Yalçın'ın yardımcısı olarak başlayan Çağdaş Atan, 2020-2021 sezonunda Alanyaspor'un teknik direktörü oldu. Akdeniz temsilcisine oynattığı futbolla dikkatleri üzerine çeken genç hoca, Alanyaspor'un başında 47 maçta görev yaparken 21 galibiyet, 18 yenilgi ve 8 beraberlikle sahadan ayrıldı. Geçtiğimiz sezon birçok oyuncusunu kaybeden Alanyaspor'un başında, 2021-2022 sezonuna başlayan Çağdaş Atan, Süper Lig'in 3. haftasında Hatayspor karşısındaki 5-0'lık mağlubiyetin ardından görevinden ayrılmıştı.

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