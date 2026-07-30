Buna göre transfer artık son aşamaya gelmişti, 21 yaşındaki oyuncunun da İtalya’nın başkentine transfer olmayı kabul ettiği belirtildi. Ancak anlaşma, son olarak Belçika şampiyonunun bonservis beklentilerinin fazla yüksek olması nedeniyle gerçekleşmedi. Buna göre Roma, santrfor için 35 milyon euro teklif etti, ancak Club Brugge bunu reddetti. Görüşmelerin ardından sonlandırıldığı aktarıldı.

Bu durum Borussia Dortmund’a yeni umut verebilir. Sarı-siyahlılar, Almanya U21 Milli Takımı oyuncusunu (24 maç, 12 gol) haftalardır listesinde tutuyor. Temmuz ortasında Corriere dello Sport hatta BVB ile Tresoldi arasında prensipte bir anlaşma sağlandığını yazmıştı.

Ancak o dönemde, transfer için hâlâ bazı şartların yerine getirilmesi gerektiği ifade edilmişti. Özellikle Serhou Guirassy’nin geleceği hâlâ netlik kazanmış değil. Birkaç uluslararası üst düzey kulübün ilgilendiği öne sürülen 30 yaşındaki oyuncunun BVB’den ayrılması halinde, önce bir yedeğinin transfer edilmesi gerekecek. Böylece Tresoldi’nin Bundesliga’ya giden yolu açılabilir.

Onu sadece BVB istemiyor: Tresoldi yarışında büyük rekabet

Ancak Tresoldi ile ilgilenen kulüplerin listesi uzun. BVB’nin yanı sıra Manchester United ve Atletico Madrid’in de forveti takip ettiği belirtiliyor.

Öte yandan FC Brugge cephesinde şu aşamada hemen bir ayrılık planlanmıyor. Tresoldi, daha geçen yaz Hannover 96’dan Belçika’nın önde gelen kulübüne transfer olmuş ve burada ilk andan itibaren etkileyici bir performans sergilemişti. Şampiyonlar Ligi’nde 10 maçta 3 gol attı; bunların arasında Barcelona ve Atletico’ya karşı attıkları da vardı. Tüm kulvarlarda ise 58 resmi maçta 23 gol ve 9 asistlik katkı verdi. Brugge ile sözleşmesi 2029’a kadar devam ediyor.