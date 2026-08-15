Fransız gazetesi L'Equipe'in haberine göre Reds, Ibrahim Mbaye ve Bradley Barcola transferlerini mümkün olan en kısa sürede sonuçlandırmak istiyor.

Mbaye için hafta sonu bitmeden Paris Saint-Germain'e bir teklifin ulaşması beklenirken, Barcola'nın transferinin ise gelecek hafta ele alınacağı belirtildi. PSG'nin de iki hücum oyuncusu için görüşmelere açık olduğu ifade ediliyor; çünkü medyada yer alan birbiriyle örtüşen haberlere göre Mika Godts (Ajax Amsterdam) ve Ferran Torres'in (Barcelona) transferlerinde sona çok yaklaşıldı.

Barcola'nın Liverpool'a olası transferiyle ilgili söylentiler bir süredir gündemde. 23 yaşındaki oyuncu için Anfield Road'dan Fransa'nın başkentine 100 milyon euronun üzerinde bir bonservis bedeli ödenebileceği belirtiliyor. Godts ve Torres'in gelişiyle birlikte oyuncunun ilk 11 şansı, zaten düşük olan seviyesinin de altına inebilir. Fransız oyuncu, geçen yaz da ayrılığı düşünmüştü ancak PSG bu ayrılığa izin vermemişti. Birkaç hafta önce, 2028'e kadar devam eden sözleşmesini uzatma teklifini reddettiği öne sürüldü.

BVB de devrede: Ibrahim Mbaye ile başka hangi kulüpler ilgileniyor?

Mbaye cephesinde ise durum farklı. Henüz 18 yaşındaki oyuncu için Reds'in ciddi bir rekabeti geride bırakması gerekecek gibi görünüyor. Bunların arasında, Senegalli Dünya Kupası oyuncusunun Said El Mala'nın gerçekleşmeyen transferinden önce alternatif olarak değerlendirildiği BVB de yer alıyor. Şimdi bu konu Borussia Dortmund için yeniden ısınabilir. Ayrıca Bayer Leverkusen'in de ilgi gösterdiği belirtiliyor; çünkü Moussa Diaby için süren transfer pazarlığı uzuyor ve anlaşma hâlâ yakın görünmüyor.

Bunun yanı sıra Manchester City'nin de son derece yetenekli genç oyuncuyla ilgilendiği belirtiliyor. Oyuncunun, Paris'te şimdilik düzenli forma şansı bulmasının artık pek mümkün olmadığı ifade ediliyor. Geride kalan sezonda Ligue 1'de yaklaşık 1.000 dakika süre aldı, ancak Şampiyonlar Ligi'nde en geç eleme aşamasından itibaren tamamen kenarda kaldı.

Liverpool'da ise Cody Gakpo'nun Tottenham Hotspur ile transfer konusunda ileri düzey görüşmeler yürüttüğü belirtilirken, gerçekten bir hareket ihtiyacı bulunuyor. BVB'nin ise El Mala alternatifi olarak yalnızca Mbaye'yi gündeminde tutmadığı ifade ediliyor. Giannis Konstantelias ve Christopher Nkunku'ya da büyük ilgi olduğu belirtiliyor.