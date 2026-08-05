BVB şimdi endişelenmeli mi? Arsenal'ın dev transferi tamamlanmak üzere

Sky ve The Athletic başta olmak üzere örtüşen haberlere göre 28 yaşındaki orta saha oyuncusu, 87,5 milyon euro karşılığında Arsenal'e transfer oluyor. Guimaraes böylece Arsenal tarihinin en pahalı ikinci transferi olacak. 2023'te West Ham United'dan 117 milyon euroya gelen Declan Rice'ın ardından. İkili, gelecekte orta sahada bir tandem oluşturabilir.

Newcastle açısından bu, yaz aylarındaki üçüncü önemli ayrılık olurdu. Sandro Tonali 108 milyon euro karşılığında Tottenham Hotspur'a, Anthony Gordon ise 80 milyon euroya Barcelona'ya transfer oldu. Guimaraes transferinin tamamlanması halinde gelir 276 milyon euroya ulaşacak; bu rakamı bu transfer döneminde dünya genelinde hiçbir kulüp aşmıyor.

Uzun yıllardır takımın başında bulunan başarılı teknik direktör Eddie Howe da bu yol haritasından duyduğu memnuniyetsizlik nedeniyle kısa süre önce sürpriz bir şekilde istifa etti. Yerine Alman teknik adam Matthias Jaissle'ın gelmesi bekleniyor. Jaissle şu anda hâlâ Suudi Arabistan'da Al-Ahly'de görev yapıyor; bu kulüp de Newcastle gibi Suudi devlet fonu PIF'e ait.

Felix Nmecha ve Joao Palhinha, halef adayları olarak gösteriliyor

Harcamalar tarafında ise son yıllarda her zaman bonkör davranan Magpies, bu transfer döneminde kıyaslandığında daha temkinli kaldı. Newcastle, çoğunluğu genç ve gelişime açık oyuncular için toplam 161 milyon euro yatırım yaptı. Bunlar arasında Bazoumana Toure (TSG Hoffenheim'dan 50 milyon euroya) ve Aladji Bamba (AS Monaco'dan 35,5 milyon euroya) da bulunuyor.

Guimaraes'in kulüpten ayrılması halinde merkez orta saha için bir takviye yapılması planlanıyor. Bu konuda özellikle Borussia Dortmund'dan Felix Nmecha'nın adı geçiyor. Fransız L'Equipe'e göre 25 yaşındaki oyuncu, öncelikli tercih konumunda. Duyumlara göre BVB, 2030'a kadar sözleşmesi bulunan Nmecha için 120 milyon euro talep ediyor. ESPN'e göre Newcastle ayrıca Joao Palhinha ile de ilgileniyor. Bayern Münih, Tottenham'a kiralanmasının ardından 31 yaşındaki oyuncudan mutlaka çıkmak istiyor ve yaklaşık 25 milyon talep ediyor.

Guimaraes, Ocak 2022'de 50 milyon euro karşılığında Olympique Lyon'dan Newcastle'a transfer olmuştu. O dönemde ayarlanan sonraki satış payı nedeniyle, şimdi kararlaştırılan bonservis bedelinin yaklaşık 7,5 milyon eurosunun Lyon'a gitmesi bekleniyor. Guimaraes, Newcastle formasıyla çıktığı 195 resmi maçta 31 gol atıp 32 asist yaptı, 2025'te ise League Cup'ı kazandı. Son olarak Brezilya Milli Takımı ile Kuzey Amerika'daki Dünya Kupası'nda yer aldı.