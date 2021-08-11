Bursaspor'dan kritik Ali Akman kararı!

Bursaspor, Ali Akman'ın yaptığı bağışı iade etti.

Bursaspor'un genç yıldızı Ali Akman, Eintracht Frankfurt'a transfer olmuş ve bu durum Bursasporlu taraftarlardan ciddi tepki çekmişti.

Bursaspor yönetiminin yeni sezon öncesinde düzenlediği "Ayağa kalk Bursa" isimli bağış kampanyasına ünlü isimlerin yanı sıra Volkan Şen ve Şener Özbayraklı gibi futbolcular da destek olmuştu.

Genç yıldız Ali Akman da eski kulübüne destekte bulunmak istedi ancak Bursasporlu taraftarlar, bu duruma büyük tepki gösterdi.

Neler yaşandı?

Ali Akman, Bursaspor'un kampanyasına 16 bin lira değerinde hatıra forması alarak katkıda bulundu.

Bursaspor'un sosyal medya hesabından duyurduğu bu paylaşıma taraftarlar tepki gösterdi.

Bursaspor Kulübü de gelen tepkiler üzerine sosyal medya hesabından Ali Akman’ın “Ayağa Kalk Bursa” kampanyasına yaptığı 16.016 TL’lik katkıyı iade ettiğini açıkladı.

Bursaspor'un açıklaması

Yeşil-beyazlı kulüp, Twitter hesabından yayınladığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Profesyonel futbolcu Ali Akman’ın “Ayağa Kalk Bursa” hareketine 16.016 TL’lik katkısı ekip liderimiz Emin Adanur’un kararıyla iade edilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Profesyonel futbolcu Ali Akman’ın “Ayağa Kalk Bursa” hareketine 16.016 TL’lik katkısı ekip liderimiz Emin Adanur’un kararıyla iade edilmiştir.



Kamuoyuna saygıyla duyurulur. — Bursaspor (@BursasporSk) August 11, 2021

Ali Akman'ın kariyeri

Bursaspor ile sözleşmesinin sona ermesinin ardından Eintracht Frankfurt ile 4 yıllık sözleşme imzalayan 19 yaşındaki oyuncu, yeni sezonda kiralık olarak Hollanda Eredivisie ekibi NEC Nijmegen'de forma giyecek.

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