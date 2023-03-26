Yeşil-beyazlılar, 29. hafta karşılaşmasında iç sahada mücadele edecek.

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Bursaspor, kümede kalma savaşı veriyor. Yeşil-beyazlılar, milli arada da maçlarına devam ediyor.

Geçtiğimiz hafta Tarsus İdman Yurdu ile deplasmanda 3-3 berabere kalan İsmail Ertekin'in öğrencileri, 29. hafta mücadelesinde ise Bayburt ÖİS'yi konuk edecek.

Bursaspor - Bayburt ÖİS maçı ne zaman?

Timsah, 30 Mart Perşembe günü Bayburt ÖİS ile karşılaşacak. Bursa Büyükşehir Belediya Stadı'nda (Timsah Arena) oynanacak mücadele saat 14.00'te başlayacak.

Bursaspor'un maçları hangi kanalda?

Bu sezon TFF 2. Lig maçlarını Fuch Sports YouTube kanalı yayınlıyor. Bursaspor'un ve ligdeki diğer takımların maçlarını izlemek isteyenler, bu kanala ücret ödeyip üye olmak zorunda.

Bursaspor'un Amedspor ile oynadığı karşılaşmayı canlı yayında yaklaşık 130 bin kişi takip etmişti ve rekor kırılmıştı.