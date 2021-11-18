Arsenal forveti Pierre Emerick Aubameyang, Premier Lig'in en havalı kaptanı olduğunu düşünüyor

Pierre Emerick Aubameyang, kendisini "Premier Lig'in en havalı kaptanı" olarak görüyor. Gabonlu forvet, Arsenal'a kaptan olmasını ise "Futboldaki en güzel karar" olarak nitelendiriyor.

32 yaşındaki golcü, 2019'dan beri Arsenal'in kaptanlığını yapıyor. Granit Xhaka'nın kaptanlık görevinden alınmasının ardından pazubandını koluna takan Aubameyang, o tarihten bu yana görevine devam ediyor.

Aubameyang, kaptan olarak sahaya çıktığından beri FA Cup ve Community Shield zaferlerine ulaşmayı başardı. Hem saha içerisinde hem de saha dışında arkadaşlarına örnek olan Gabonlu forvet, Mikel Arteta'nın vazgeçilmez oyuncularından birisi oolarak göze çarpıyor.

Ne söylendi?

Yıldız golcü, Arsenal'ın web sitesine yaptığı açıklamada şu şekilde konuştu:

"Premier Lig'in en havalı kaptanı benim. Açıkçası, elimden geldiği kadarıyla takım arkadaşlarıma her konuda örnek olmaya çalışıyorum.

"Arsenal takımında, sadece genç arkadaşlarımı motive etmeye çalışmıyorum. Ayrıca, tecrübeli futbolcularımızla da yakından ilgileniyorum.

"Ben, takımım için her zaman en iyisini yapmaya çalışıyorum ve bu yüzden, her şeyimi veriyorum.

"Kaptan olduğunuzda, sorumluluğunuz doğal olarak artıyor. Bu nedenle, yaşadığınız zorlukları kabul etmeli ve sorunları çözmeniz gerekiyor.

"Bu yüzden, kaptan olarak ekstra sorumluluklarım var ama bu karar benim için çok özel. Arsenal kaptanı olmam, kesinlikle futbolda yaptığım en güzel şey."

Aubameyang'ın liderlik tarzı nasıl?

Ocak 2018'den beri Arsenal formasını giyen Aubameyang, 159 maçta 92 gol kaydetti.

Takım arkadaşlarının da seviyelerini yükseltmeye çalışan Gabonlu yıldız, her zaman gösterdiği çabayla herkese örnek olmaya çalışan birisi oldu.

Aubameyang, Londra ekibinde kaptanlık pazubandını koluna taktığı günden beri maçlarda takım arkadaşlarına bağırıp çağıran bir yapıda olmadı.

Gabonlu futbolcu, konuşmasını şu şekilde tamamladı: "Bence, takım arkadaşlarınızla konuşmanız ve iyi bir iletişim kurmanız çok önemli.

"Daha fazla konuşmayı ve iyi bir bağ oluşturmayı düşünüyorum ama ben utangaç bir insanım. Bu konuda bazen sorunlar yaşayabiliyorum fakat her şeyin daha iyi olmasını sağlayacağım.

"Ben, kendimi iletişim konusunda geliştirmeye çalışıyorum. Özellikle, soyunma odasında takım arkadaşlarıma karşı her zaman pozitif oluyorum ve herkese destek olmaya çalışıyorum.

"Bütün arkadaşlarıma, kapım her zaman açık. Kendimi hiçbir zaman takım arkadaşlarımdan soyutlamıyorum.

"Maç öncesinde, arkadaşlarıma olumlu şeyler söylemek hoşuma gidiyor. Karşılaşma öncesinde kullandığım kelimelerden bazıları belki de maçı kazanmamıza sebep olabilir. Bu yüzden, bu tür konuşmalar iyidir."

Oynadığı son 10 resmi maçta yenilgi yüzü görmeyen Arsenal, Premier Lig'de cumartesi günü deplasmanda Liverpool ile karşılaşacak.

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