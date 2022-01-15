Burak Elmas'tan Işıtan Gün'ün paylaşımları için açıklama geldi: "Kabul edilemez"
Sosyal medyada bazı kullanıcıların gündeme taşıdığı tweetler, Işıtan Gün'ü eleştirilerin odağına yerleştirdi.
Söz konusu paylaşımlarda yer alan cinsiyetçi ifadeler nedeniyle sarı kırmızılı taraftarlardan Işıtan Gün'e büyük tepki gelirken, başkan adayı Eşref Hamamcıoğlu, Gün'e istifa çağrısında bulundu.
Galatasaray başkanı Burak Elmas ise Twitter'dan konuyla ilgili bir paylaşım yaparak yazılanların kabul edilemez olduğunu söyledi.
Burak Elmas'ın açıklamasının ardından Işıtan Gün, Twitter'dan bir özür mesajı yayınladı.
Işıtan Gün kimdir?
1975 yılında dünyaya gelen Özgür Işıtan Gün, Kadıköy Anadolu Lisesi’nin ardından 1998 yılında Boğaziçi Üniversitesi ekonomi bölümünden, 2000 yılında ise City University of New York’ta uluslararası finans master bölümünden mezun oldu. ABD’de proje geliştirme ve proje finansmanı alanlarında çalıştıktan sonra 2006 yılında Türkiye’ye dönerek enerji sektöründe yatırımları olan Met Capital Partners şirketinde yönetici olarak çalıştı.
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Işıtan Gün, 2013 yılında Galatasaray Spor Kulübü’nde Stratejik Planlama ve İş Geliştirmeden sorumlu İcra Kurulu olarak görev yaptı. Daha sonra kulüpte mali işlerden de sorumlu COO olarak görev alan Gün, 2016 yılından beri Fortuna Sittard’ın başkanlığı yapmaktadır.