Burak Elmas'tan Işıtan Gün'ün paylaşımları için açıklama geldi: "Kabul edilemez"

Sosyal medyada bazı kullanıcıların gündeme taşıdığı tweetler, Işıtan Gün'ü eleştirilerin odağına yerleştirdi.

Söz konusu paylaşımlarda yer alan cinsiyetçi ifadeler nedeniyle sarı kırmızılı taraftarlardan Işıtan Gün'e büyük tepki gelirken, başkan adayı Eşref Hamamcıoğlu, Gün'e istifa çağrısında bulundu.

Kadına şiddet sadece sözlü ve fiziki değil, yazılı da olur. Sn. Gün’ün gün yüzüne çıkan paylaşımlarını temsil ettiği camiaya kesinlikle yakışmadığını düşünüyor ve kendisini acilen gereğini yapmaya davet ediyorum. #IstanbulSözleşmesiYaşatır pic.twitter.com/WuKepuBMyq — Eşref Hamamcıoğlu (@hamamcioglu_e) January 15, 2022

Galatasaray başkanı Burak Elmas ise Twitter'dan konuyla ilgili bir paylaşım yaparak yazılanların kabul edilemez olduğunu söyledi.

Kabul etmemiz mümkün değil. Yönetim kurulu üyemiz Sayın Işıtan Gün konu hakkında gereken açıklamayı yapacaktır. — Burak Elmas (@burakelmas_tr) January 15, 2022

Burak Elmas'ın açıklamasının ardından Işıtan Gün, Twitter'dan bir özür mesajı yayınladı.

Bugün ortaya çıkartılan ve on yılı aşkın bir zaman evvel sosyal medyada kullanmış olduğum ifadelerden içtenlikle üzüntü duyuyorum. Bu ifadelerin neden bugün araştırılıp ortaya çıkartıldıklarını biliyorum ancak bu durum yapmış olduğumu mazur göstermez. — Işıtan Gün (@isitangun) January 15, 2022

Işıtan Gün kimdir?

1975 yılında dünyaya gelen Özgür Işıtan Gün, Kadıköy Anadolu Lisesi’nin ardından 1998 yılında Boğaziçi Üniversitesi ekonomi bölümünden, 2000 yılında ise City University of New York’ta uluslararası finans master bölümünden mezun oldu. ABD’de proje geliştirme ve proje finansmanı alanlarında çalıştıktan sonra 2006 yılında Türkiye’ye dönerek enerji sektöründe yatırımları olan Met Capital Partners şirketinde yönetici olarak çalıştı.

Işıtan Gün, 2013 yılında Galatasaray Spor Kulübü’nde Stratejik Planlama ve İş Geliştirmeden sorumlu İcra Kurulu olarak görev yaptı. Daha sonra kulüpte mali işlerden de sorumlu COO olarak görev alan Gün, 2016 yılından beri Fortuna Sittard’ın başkanlığı yapmaktadır.

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