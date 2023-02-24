Phil Neville, Lionel Messi ve Sergio Busquets'in Inter Miami FC'nin radarında olduğunu söyledi.

NE OLDU? Hem Lionel Messi hem de Sergio Busquets'in sırasıyla Paris Saint-Germain ve Barcelona ile mevcut sözleşmesi yaz aylarında sona erecek. Her iki oyuncu için de yeni bir anlaşmayla ilgili görüşmelerin sürdüğü bildirilse de, iki taraftan da kulüplerine henüz yeşil ışık yanmadı. Amerika Birleşik Devletleri'ne olası bir transfer, her iki oyuncu için de olası görülüyor. MLS'te bu iki futbolcunun transferi için Inter Miami, en kuvvetli kulüp konumunda.

NE SÖYLENDİ? MLS takımının hocası Neville, kulübünün dünyanın en iyi yıldızlarını getirme konusunda iddialı olduğunu, Messi ve Busquets'in de bir istisna olmadığını açıkça belirtti: "Dünyanın en iyi oyuncularını bu futbol kulübüne getirmek istiyoruz. Messi ve Busquets son yıllarda öne çıkan ikili. Onlar, bu organizasyona hâlâ büyük fayda sağlayacak harika oyuncular.

"Miami'ye katıldığımdan beri, dünya futbolunun en iyi oyuncularıyla bağlantı kurduğumuzu düşünüyorum. Sergio Ramos, Dani Alves, Robert Lewandowski, Willian, Cesc Fàbregas, Luis Suárez... Her zaman dünyanın en iyi oyuncularıyla bağlantı kuracağız. Gonzalo Higuaín ve Blaise Matuidi'ye sahiptik. Şimdi onlar emekli olduktan sonra yeni oyuncuları getirme fırsatımız var."

DAHA BÜYÜK RESİM: Busquets, Xavi'nin takımındaki yapbozun önemli bir parçası olmaya devam ediyor ve İspanyol hocanın, tecrübeli oyuncunun en az bir sezon daha Camp Nou'da devam etmesini istediği bildiriliyor. Bu arada Messi, PSG için oldukça formda. Arjantinli, son oynanan Lille maçında 90+5'te frikikte ağları havalandırarak takımını 3-2'lik galibiyete taşımayı başardı. Ayrıca Messi'nin, yıllık 300 milyon dolarlık (247,4 milyon sterlin) devasa bir maaşla Suudi Pro Ligi ekibi Al-Hilal'e transferi de konuşuluyor.

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INTER MIAMI VE MESSI'Yİ NE BEKLİYOR? Neville, takımını pazar günü Montreal ile oynanacak MLS maçına hazırlıyor. Messi ise pazar günü Ligue 1'de PSG formasıyla Marsilya'ya karşı mücadele edecek.