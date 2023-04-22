Erik ten Hag, Manchester United'ın ağır Sevilla mağlubiyetini atlatmaya çalışırken "zihinsel" bir sorunu olduğunu kabul etti.

NE OLDU? Old Trafford'daki ilk maçın bitmesine on dakikadan az kala United, Sevilla karşısında 2-0 öndeydi. Ancak daha sonra yenilen iki gol, maçın 2-2 bitmesini sağladı. Kırmızı Şeytanlar rövanşta ise rakibine deplasmanda 3-0 mağlup olarak UEFA Avrupa Ligi'ne veda etti. Erik ten Hag ise bu ağır yenilgiden sonra oyuncularının zihniyetinin gelişmesi gerektiğini kabul etti.

NE SÖYLENDİ? Ten Hag, cuma günkü basın toplantısında gazetecilere zihinsel problem yaşadıklarını belirtip şunları söyledi: "Bunu inkâr edemeyiz, kesinlikle zihinsel. Ancak yolumuza devam ettiğimizi öğrenmeliyiz."

HİKÂYENİN ÜÇ FOTOĞRAFI:

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UNITED'I NE BEKLİYOR? Perşembe günkü Avrupa'daki hayal kırıklığının ardından Kırmızı Şeytanlar, pazar günü Wembley'de FA Cup yarı finalinde Roberto De Zerbi'nin Brighton'ı ile karşı karşıya gelecek.