"Bunu daha da kötü buluyorum": Samuele Inacio şişeyi BVB logosuna fırlattı

18 yaşındaki oyuncu, 74. dakikada skor 2-0'ken Konstantinos Karetsas'ın yerine oyuna girdi. Ancak İtalyan oyuncunun yeteneğini göstermesi için fazla zamanı olmadı. Oyuna girdikten yalnızca iki buçuk dakika sonra Albert Grönbaek ile girdiği ikili mücadelede geç kaldı ve Hamburglu oyuncunun ayak bileğine uzattığı bacağıyla müdahale etti. Hakem Felix Zwayer fazla tereddüt etmeden genç oyuncuya doğal olarak kırmızı kartını gösterdi.

Bunun ardından yaşadığı hayal kırıklığı saha dışında da kendini gösterdi. Hücum oyuncusu, koridorda bir şişeyi defalarca duvara fırlattı. Bunlardan biri tam isabetle BVB armasına çarptı. Bu sahnenin Dortmund taraftarlarının pek hoşuna gitmediği tahmin ediliyor.

Anton, Inacio'yu savundu - Matthäus BVB sahnesini eleştirdi

Maçın ardından kaptan Waldemar Anton, Sky'a verdiği röportajda takım arkadaşına yine de anlayış gösterdi. "Bunlar duygular, aman Tanrım. Bu da işin bir parçası. Bunu o şekilde kastettiğini sanmıyorum. Kötü görünüyor ama bunlar insanın içinden dışarı çıkan duygular. Umursamayan bir oyuncudansa öfkelenen böyle bir oyuncuyu tercih ederim." Rekortmen milli oyuncu Lothar Matthäus ise buna karşı çıkarak şunları söyledi: "Bunu faulden bile daha kötü buluyorum. Sonuçta bu bir logo ve bu kabul edilemez."

Anton, faulün kendisi hakkında ise şunları söyledi: "Elbette çok sert bir hareket. Genç bir oyuncu ve oyuna girmek için çok motiveydi. Biraz daha önde başlıyor zaten. İkinci yarıda biraz düzensiz oynamaya başladık. Elbette çocuk adına üzücü çünkü olağanüstü kalitelere sahip. Böyle bir kırmızı kart görmek son derece acı."

Inacio daha sonra teknik direktör Niko Kovac'tan da destek gördü. BVB teknik direktörü, oyuncusunu bu hareketten dolayı suçlamak istemedi. "Geç kaldı, bunun için atılması gerekmez. Temas ediyor, verilebilir. Şimdi soyunma odasına yeni girdim. Çocuk orada ağlayarak oturuyordu. Kendini nasıl hissettiğini tahmin edebilirsiniz. Bundesliga profesyoneli olarak bu stadyumda gördüğü ilk kırmızı kart. Takıma elbette iyilik yapmadı. Bir gencin içinde neler olup bittiğini tahmin edebilirsiniz."

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Kovac, öğrencisine sonrasında ne söylediği sorusuna ise şu yanıtı verdi: "Hayat devam ediyor. Bunu zaten bilerek yapmıyor. Bundan ders çıkarması gerekiyor. Bizim istediğimiz de bu. Çocuk işin içinde duygusal olarak var."

Inacio için bu, mevcut sezondaki sadece ikinci resmi maçtı. Hücum oyuncusu daha önce de FC Bayern'e karşı oynanan Süper Kupa'da (1-2) forma giymişti. İtalyan oyuncu profesyonel takımdaki ilk maçına geçen sezonda çıkmış, yaz aylarında da rezerv takımdan kalıcı olarak profesyonel kadroya yükselmişti.

Ancak cumartesi günü Inacio'nun oyundan atılması, BVB adına tek kötü haber değildi. Ligdeki galibiyette 2-0'ı atan yıldız transfer Giannis Konstantelias da muhtemel ağır bir diz sakatlığı nedeniyle oyundan çıkmak zorunda kaldı. BVB'yi salı günü ise bir sonraki görev bekliyor: DFB-Pokal ilk turunda rakip Hamburg-Eimsbütteler Ballspiel-Club olacak.