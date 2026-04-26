Kupada dramatik bir geri dönüşün ardından Inter, Torino ile oynayacağı maçta Scudetto'yu garantileyebilir; Nerazzurri, Torino'da galip gelip AC Milan'ın Juventus'u yenememesi halinde resmi olarak şampiyonluğa ulaşacak.

İşte Torino - Inter maçının İngilizce canlı yayınlarını bulabileceğiniz yerler. Bugün maçı nasıl izleyeceğinizle ilgili bilmeniz gereken her şeyi sizlere sunuyoruz.

VPN ile Torino - Inter maçını nasıl izleyebilirsiniz?

Yurt dışına seyahat ediyorsanız veya dünyanın başka bir yerinden her zamanki yayın hizmetlerinize erişmek istiyorsanız, coğrafi kısıtlamalarla karşılaşabilirsiniz. İşte bu noktada Sanal Özel Ağ (VPN) devreye girer.

ExpressVPN gibi bir VPN, çevrimiçi olarak güvenli ve şifreli bir bağlantı kurmanızı sağlar. Konumunuzu sanal olarak maçın yayınlandığı bir ülkeye değiştirerek, yayın kısıtlamalarını aşabilir ve favori takımınızı canlı olarak izleyebilirsiniz. Adım adım kılavuz için buraya tıklayın veya alternatif olarak spor yayınları için en iyi VPN'ler hakkındaki kılavuzumuza göz atın.

Torino - Inter maçının başlama saati

Serie A - Stadio Olimpico Grande Torino

Torino - Inter maçı 26 Nisan saat 12:00 EST ve 17:00 GMT'de başlıyor.

Maç önizlemesi

Inter Milan’ın geçirdiği hafta tam anlamıyla dramatikti: San Siro’da son dakikalarda skoru tersine çevirerek Como’yu toplamda 3-2 mağlup edip Coppa Italia finaline yükseldikten sonra, Cristian Chivu’nun takımı şimdi gözünü Stadio Olimpico’da oynayacakları Lazio maçına ve lig-kupa dublesi yapma şansına dikti. Hakan Çalhanoğlu, Petar Sučić'in hazırladığı iki golle kahraman oldu ve ardından Sučić'in galibiyet golünü hazırlayan isim oldu. İvmeyi tamamen kendi lehine çeviren Inter, Pazar gününe, AC Milan'ın akşam saatlerinde Juventus'u yenememesi durumunda, Torino'yu yenerek dört maç kala Serie A şampiyonluğunu garantileyebileceğini bilerek giriyor.

Nerazzurri, geçen hafta Cagliari'yi 3-0 mağlup ettiği maç da dahil olmak üzere, her maçta en az üç gol atarak üst üste dört galibiyet elde etti ve şu anda durdurulamaz görünüyor. Deplasman performansları da aynı derecede etkileyici; ligde oynadıkları 16 deplasman maçından 12'sini kazandılar ve Ocak 2019'dan bu yana Torino'ya karşı oynadıkları 13 maçta hiç yenilmediler; bu sezonun başlarında Torino'yu 5-0 mağlup ettiler.

Ancak Torino, Roberto D’Aversa yönetiminde yeni bir soluk buldu ve onun gelişinden bu yana oynadığı yedi maçın dördünü kazanarak 12. sıraya yükseldi; bu galibiyetlerin üçü evinde elde edildi. Son maçta Cremonese karşısında puan kaybına uğrasa da, D’Aversa henüz Torino’da mağlup olmadı, ancak mevcut formundaki Inter ile karşılaşmak onun için şimdiye kadarki en zorlu sınav olacak.

Önemli istatistikler ve sakatlık haberleri

Inter, uyluk sakatlığından hala kurtulamayan kaptanı Lautaro Martinez'den bir kez daha yoksun olacak. Alessandro Bastoni ise ayak bileği sorunu nedeniyle forma giyemeyebilir, ancak tamamen kadro dışı bırakılmadı.

Öte yandan Torino, Duvan Zapata'yı yedek kulübesine geri döndürebilir, ancak sakatlıklar nedeniyle Tino Anjorin ve Zakaria Aboukhlal kadroda yer alamayacak.

Son dönemdeki istatistikler konuk takımı büyük ölçüde destekliyor - Inter, Torino'ya karşı oynadığı son üç deplasman maçını toplamda 6-0'lık skorla kazandı - bu da şampiyonluk yarışındaki çabalarına ekstra ağırlık katıyor.

Takım haberleri ve kadrolar

Form

Kafa kafaya rekoru

Puan Durumu

Bugün Torino - Inter maçını izlemek için adım adım VPN kılavuzu

NordVPN

İndir ve Kur: ExpressVPN veya başka bir saygın VPN hizmetine kaydolun (GOAL'un kılavuzuna buradan göz atın) ve uygulamayı cihazınıza indirin. Sunucuya bağlanın: Uygulamayı açın ve maçın yayınlandığı bir sunucu konumunu seçin (örneğin, İngiltere'deyseniz ancak ABD yayını izlemek istiyorsanız, bir ABD sunucusuna bağlanın). Önbelleği temizleyin: Bazen tarayıcınız eski konumunuzu hatırlar. Değişikliğin yürürlüğe girmesini sağlamak için çerezlerinizi temizleyin veya tarayıcınızı yenileyin. Yayın İzlemeye Başlayın: Yayıncının web sitesine ve uygulamasına gidin ve maçın keyfini çıkarın.

Büyük Ekranda Nasıl İzlenir

Telefonunuzda veya dizüstü bilgisayarınızda izlemek de iyidir, ancak canlı spor yayınları büyük ekranda izlenmelidir. VPN'i TV'nizde çalıştırmak için yapmanız gerekenler şunlardır: