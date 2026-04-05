Giuseppe Meazza
Bugünkü Inter - Roma Serie A maçını nasıl izleyebilirsiniz: Canlı yayın, TV kanalı ve başlama saati

Inter ile Roma arasındaki Serie A maçını nasıl izleyebilirsiniz? Maçın başlama saati ve takım haberleri

Inter ile Roma arasında oynanacak ve rekor sayısına eşit olan 186. üst düzey karşılaşma, şampiyonluk yarışı ve ilk dört sıradaki takımların durumuna büyük etki edebilir.

Inter - Roma maçının başlama saati

Giuseppe Meazza

Inter - Roma maçı 5 Nisan 2026 tarihinde saat 14:45 EST ve 19:45 GMT'de başlayacak.

Maç önizlemesi

Uluslararası maç arası, son dört maçında (3 beraberlik, 1 mağlubiyet) galibiyet alamayan Inter için iyi bir zamanda geldi. Bu maçların üçü Serie A'da oynanmıştı. Inter, Nisan 2023'ten bu yana üst ligde dört maç üst üste galibiyet alamamıştı. 

Tüm turnuvalarda 5 maçlık galibiyetsiz serinin ardından Roma, Lecce'yi 1-0 yenerek ilk dörtte kalma şansını sürdürdü. Roma teknik direktörü Gian Piero Gasperini, kariyerinde Inter'e karşı Serie A'da 18 mağlubiyetle rekor kırdı ve Roma son dört deplasman lig maçından üçünü kaybetti, bu yüzden işaretler pek iyi görünmüyor.

Önemli istatistikler ve sakatlık haberleri

Carlos Augusto, Inter'de cezalı, Yann Bisseck ise sakat, ancak Lautaro Martínez sahalara dönebilir. Manu Koné, Roma'nın son maçını kaçırırken, Wesley França milli takımda sakatlandı.

Marcus Thuram, Serie A'da iki takımın karşılaştığı üç maçta iki gol attı.

Takım haberleri ve kadrolar

Inter vs Roma kadroları

3-5-2

Diziliş

3-4-2-1

1
Y. Sommer
15
F. Acerbi
95
A. Bastoni
25
M. Akanji
20
Hakan Çalhanoğlu
7
P. Zielinski
32
F. Dimarco
23
N. Barella
2
D. Dumfries
10
C
L. Martinez
9
M. Thuram
99
M. Svilar
5
E. N'Dicka
23
G. Mancini
22
M. Hermoso
4
C
B. Cristante
18
M. Soule
61
N. Pisilli
2
D. Rensch
19
M. Celik
7
L. Pellegrini
14
D. Malen

Yedekler

Teknik direktör

  • C. Chivu

Yedekler

Teknik direktör

  • G. Gasperini

Sakatlıklar ve cezalı oyuncular

Sakatlıklar ve Cezalar

Form

Gol atıldı (Verildi)
4/3
2,5 gol üzeri maçlar
0/5
Her iki takım da gol attı
2/5

Gol atıldı (Verildi)
7/9
2,5 gol üzeri maçlar
3/5
Her iki takım da gol attı
4/5

Kafa kafaya rekoru

Son 5 maçları

4

Galibiyetler

0

Beraberlikler

1

Galibiyet

7

Gol sayısı

3
2,5 gol üzeri maçlar
1/5
Her iki takım da gol attı
1/5

Puan durumu

