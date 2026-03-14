Hem Inter hem de Atalanta son maçlarında ağır darbeler aldı, ancak şimdi bu iki takım lig mücadelesinde karşı karşıya gelirken, geride kalanları unutup yeni bir sayfa açma zamanı.

Inter - Atalanta maçının başlama saati

Serie A - Serie A Giuseppe Meazza

Inter - Atalanta maçı 14 Mart saat 09:00 EST ve 14:00 GMT'de başlayacak.

Maç önizlemesi

Son Milano derbisinde çok şey söz konusuydu. Inter şampiyonluk peşindeydi, Milan ise umutlarını canlı tutmak için kazanması gerektiğini biliyordu. Ve tam da bunu yaptılar, San Siro'da rakiplerini bir kez daha yendiler.

Inter için bu ağır bir darbe oldu. Kasım ayından bu yana süren ligdeki yenilmezlik serisi sona erdi ve son altı maçlarının üçünü kaybettiler; bu, sezonun başlarında yaşadıklarından çok daha fazla. Yine de Scudetto yarışında hâlâ güçlü bir konumdalar ve Coppa Italia finaline de çok yakınlar.

Sıradaki rakip, Inter'in San Siro'da genellikle kontrolü elinde tuttuğu Atalanta. Atalanta, on yılı aşkın süredir bu sahada galip gelemedi ve tarih, yine zorlanacaklarını gösteriyor. İşleri daha da kötüleştiren ise, Şampiyonlar Ligi'nde Bayern'e 6-1 gibi ağır bir yenilgi almış olmaları; bu sonuç, Avrupa kupaları hayallerini neredeyse sona erdirdi.

Serie A'da da Atalanta'nın formu düştü. Sassuolo ve Udinese karşısında puan kaybettiler ve Raffaele Palladino'nun gelişi sezonun başlarında onlara bir ivme kazandırmış olsa da, Avrupa yarışında kalmak istiyorlarsa bu kıvılcımı bir an önce yeniden yakalamaları gerekecek.

Önemli istatistikler ve sakatlık haberleri

Inter, bu sezon Serie A'nın en göze çarpan forveti olan lideri Lautaro Martínez'i hala özlüyor. Hakan Çalhanoğlu, derbiyi kaçırdıktan sonra geri dönebilir, ancak Alessandro Bastoni'nin durumu biraz belirsiz.

Atalanta'nın da kendi endişeleri var. Palladino, Ederson'un kas sakatlığından nihayet kurtulmasını umuyor, ancak Giacomo Raspadori ve Charles De Ketelaere, antrenmanlara yeni döndükleri için henüz tam olarak hazır olmayabilir.

Bu karşılaşmaya gelince, tarih Inter'in lehine. Inter, 2018'den beri ligde Atalanta'ya karşı kaybetmedi ve bu maçlarda üst üste yedi galibiyet aldı.

