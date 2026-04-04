Bugünkü Chelsea - Port Vale FA Cup maçı nasıl izlenir: Canlı yayın, TV kanalı ve başlama saati

Chelsea - Port Vale
Chelsea
Port Vale
FA Kupası

Chelsea ile Port Vale arasındaki FA Cup maçını nasıl izleyebilirsiniz? Maçın başlama saati ve takım haberleri

Chelsea, yarı finale yükselebilmek için Stamford Bridge'de League One ekibi Port Vale'ye karşı büyük bir FA Cup sürprizine uğramamalı.

İşte Chelsea - Port Vale maçının İngilizce canlı yayınlarını bulabileceğiniz yerler. Bugün maçı nasıl izleyeceğinizle ilgili bilmeniz gereken her şeyi sizlere sunuyoruz.

ABDFubo
İngiltereBBC
AvustralyaStan Sport
KanadaSportsnet
HindistanJioStar
Güney / Sahra Altı AfrikaSuperSport
MalezyaAstro
Orta DoğubeIN Sports MENA

VPN ile Chelsea - Port Vale maçını nasıl izleyebilirsiniz?

Yurt dışına seyahat ediyorsanız veya dünyanın başka bir yerinden her zamanki yayın hizmetlerinize erişmek istiyorsanız, coğrafi kısıtlamalarla karşılaşabilirsiniz. İşte bu noktada Sanal Özel Ağ (VPN) devreye girer.

ExpressVPN gibi bir VPN, çevrimiçi olarak güvenli ve şifreli bir bağlantı kurmanızı sağlar. Konumunuzu, maçın yayınlandığı bir ülkeye sanal olarak değiştirerek, yayın kısıtlamalarını aşabilir ve favori takımınızı canlı olarak izleyebilirsiniz. Adım adım kılavuz için buraya tıklayın veya alternatif olarak spor yayınları için en iyi VPN'ler hakkındaki kılavuzumuza göz atın.

Chelsea - Port Vale maçını ücretsiz olarak nasıl izleyebilir ve canlı yayınlayabilirsiniz? 

Maçı Amerika Birleşik Devletleri'nden izlemeyi planlıyorsanız, yeni Fubo müşterileri beş günlük ücretsiz deneme sürümüyle maça erişebilir. 

Chelsea - Port Vale maçının başlama saati

FA Kupası - FA Cup
Stamford Bridge

Chelsea - Port Vale maçı 4 Nisan 2026 tarihinde saat 12:15 EST ve 17:15 GMT'de başlayacak. 

Maç önizlemesi

Chelsea, Premier League'de altıncı sırada yer alıyor ve Şampiyonlar Ligi'nde PSG'ye ağır bir yenilgi aldı, bu nedenle FA Cup, bu sezon kupa kazanabilmeleri için son şansları. 

The Blues, 2016'da Everton'a yenildikten sonra son altı FA Cup çeyrek final maçının hepsini kazandı. Alt liglerden gelen takımlarla karşılaştıklarında, 2015-16 sezonundan bu yana yerel kupa müsabakalarında alt lig takımlarıyla oynadıkları 37 maçın hepsinden galip ayrıldılar.

Port Vale, İngiltere'nin üçüncü liginin en alt sıralarında yer alıyor ve League One'da oynadığı 38 maçın sadece yedisini kazanabildi. Bu, 1953-54 sezonundan bu yana ilk kez FA Cup çeyrek finaline yükselmeleri anlamına geliyor. 

Takımın görevi, son turda Sunderland'ı yenmesinin ardından, 2017-18 sezonundan bu yana tek bir FA Cup kampanyasında iki Premier League kulübünü eleyen ilk üçüncü lig veya alt lig takımı olmak.

Önemli istatistikler ve sakatlık haberleri

Chelsea'den João Pedro, son yedi FA Cup maçında yedi gol attı, ancak bunların hepsi deplasmanda gerçekleşti.

Chelsea'de Reece James ve Trevoh Chalobah ikilisi savunmada yer almayacak, Port Vale ise yıldız oyuncusu Jayden Stockley'den yoksun olacak.

Takım haberleri ve kadrolar

Chelsea vs Port Vale kadroları

4-2-3-1

Diziliş

5-4-1

1
R. Sanchez
29
W. Fofana
27
M. Gusto
21
J. Hato
4
T. Adarabioyo
41
Estevao
7
P. Neto
10
C
C. Palmer
45
R. Lavia
17
A. Santos
20
J. Pedro
46
J. Gauci
25
C. Humphreys
24
K. John
5
C. Hall
6
J. Gabriel
15
L. Gordon
14
F. Ojo
8
B. Garrity
19
B. Waine
12
R. Walters
21
M. Sherif

5-4-1

Sıralanmak

Yedekler

Teknik direktör

  • L. Rosenior

Sıralanmak

Yedekler

Teknik direktör

  • J. Brady

Sakatlıklar ve cezalı oyuncular

Sakatlıklar ve Cezalar

Sakatlıklar ve Cezalar

Form

CHE
-Form

Gol atıldı (Verildi)
6/14
2,5 gol üzeri maçlar
4/5
Her iki takım da gol attı
2/5

PVL
-Form

Gol atıldı (Verildi)
3/8
2,5 gol üzeri maçlar
2/5
Her iki takım da gol attı
1/5

Kafa kafaya rekabet

Puan durumu

Bugün Chelsea - Port Vale maçını izlemek için adım adım VPN kılavuzu

  1. İndir ve Kur: ExpressVPN veya başka bir saygın VPN hizmetine kaydolun (GOAL'un kılavuzuna buradan göz atın) ve uygulamayı cihazınıza indirin.
  2. Sunucuya bağlanın: Uygulamayı açın ve maçın yayınlandığı bir sunucu konumunu seçin (örneğin, İngiltere'deyseniz ancak ABD yayını izlemek istiyorsanız, bir ABD sunucusuna bağlanın).
  3. Önbelleği temizleyin: Bazen tarayıcınız eski konumunuzu hatırlayabilir. Değişikliğin yürürlüğe girmesini sağlamak için çerezlerinizi temizleyin veya tarayıcınızı yenileyin.
  4. Yayın İzlemeye Başlayın: Yayıncının web sitesine ve uygulamasına gidin ve maçın keyfini çıkarın.

Büyük Ekranda Nasıl İzlenir

Telefonunuzda veya dizüstü bilgisayarınızda izlemek de iyidir, ancak canlı spor yayınları büyük ekranda izlenmelidir. VPN'i TV'nizde çalıştırmak için yapmanız gerekenler şunlardır:

  • Akıllı TV'ler ve Fire Stick: Android tabanlı çoğu TV ile Amazon Fire TV Stick veya Google TV özellikli Google Chromecast gibi cihazlarda yerleşik VPN uygulamaları bulunur. TV'nizdeki uygulama mağazasında VPN sağlayıcınızı arayın, oturum açın ve tıpkı telefonunuzda yaptığınız gibi bağlanın.
  • Apple TV, Roku ve Konsollar: Bu cihazlar genellikle doğrudan VPN uygulamalarını desteklemez. En kolay çözüm, Akıllı DNS'yi (genellikle VPN hesap ayarlarınızda bulunur) kullanmak veya VPN'e bağlı telefonunuzdan veya dizüstü bilgisayarınızdan TV'nize akışı Yansıtmak/Yayınlamaktır.

