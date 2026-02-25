Bugün Paris Saint-Germain ile Monaco arasında oynanacak Şampiyonlar Ligi maçını nasıl izleyebilirsiniz: Canlı yayın, TV kanalı ve başlangıç saati

GOAL, bugün maçı nasıl izleyeceğinizle ilgili bilmeniz gereken her şeyi size sunarken, Paris Saint-Germain ile Monaco arasındaki maçın İngilizce canlı yayınını izleyebileceğiniz yerleri burada bulabilirsiniz.

VPN ile her yerden nasıl izlenir

Yurtdışına seyahat ediyorsanız veya dünyanın başka bir yerinden her zamanki yayın hizmetlerinize erişmek istiyorsanız, coğrafi kısıtlamalarla karşılaşabilirsiniz. İşte bu noktada Sanal Özel Ağ (VPN) devreye girer.

ExpressVPN gibi bir VPN, çevrimiçi olarak güvenli, şifreli bir bağlantı kurmanızı sağlar. Konumunuzu oyunun yayınlandığı bir ülkeye sanal olarak değiştirerek, yayın kısıtlamalarını aşabilir ve favori takımınızı canlı olarak izleyebilirsiniz. Adım adım kılavuz için buraya tıklayın veya alternatif olarak GOAL'ın spor yayınları için en iyi VPN'ler kılavuzuna göz atın.

Paris Saint-Germain - Monaco maçının başlama saati

Şampiyonlar Ligi - Şampiyonlar Ligi Parc des Princes

Paris Saint-Germain ve Monaco arasındaki bugünkü maç 25 Şubat 2026, 20:00'de başlayacak.

Maç Önizlemesi

Getty Images

Avrupa sahnesinde nadir görülen bir Fransız derbisinde, Paris Saint-Germain bu akşam Parc des Princes'te AS Monaco'yu UEFA Şampiyonlar Ligi play-off ikinci ayağı için ağırlayacak.

Parisliler, Stade Louis II'de oynanan kaotik ilk maçın ardından 3-2'lik bir üstünlükle ikinci maça çıkıyor. İlk maçta erken iki gol gerideyken skoru tersine çevirerek kontrolü ele geçirmişlerdi.

İlk maç, Avrupa'da "Concacaf tarzı" bir heyecan yaşattı. Monaco, ilk 25 dakika içinde 2-0 öne geçti, ancak Aleksandr Golovin'in oyundan atılmasıyla maçın gidişatı değişti. PSG'nin genç yıldızı Désiré Doué, geri dönüşe öncülük ederek başkent kulübünün üç önemli deplasman golü atmasına yardımcı oldu.

Bugün Paris Saint-Germain ile Monaco maçını izlemek için adım adım VPN kılavuzu

NordVPN

İndir ve Kur: ExpressVPN veya başka bir saygın VPN hizmetine kaydol (GOAL'ın kılavuzuna buradan göz at) ve uygulamayı cihazına indir. Sunucuya bağlanın: Uygulamayı açın ve maçın gösterildiği bir sunucu konumu seçin (örneğin, İngiltere'deyseniz ancak ABD'deki yayını izlemek istiyorsanız, ABD sunucusuna bağlanın). Önbelleği temizleyin: Bazen tarayıcınız eski konumunuzu saklar. Değişikliğin etkili olmasını sağlamak için çerezlerinizi temizleyin veya tarayıcınızı yenileyin. Yayını başlatın: Yayıncının web sitesine ve uygulamasına gidin ve maçın keyfini çıkarın.

