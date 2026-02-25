Goal.com
Canlı
Bu sayfa farklı bir markanın bağlantılarını içerir. Sağlanan bağlantılar üzerinden abone olduğunuzda komisyon kazanabiliriz.
Şampiyonlar Ligi
team-logoParis Saint-Germain
Parc des Princes
team-logoAS Monaco
BYPASS GEO-RESTRICTIONS
Renuka Odedra

Çeviri:

Bugün Paris Saint-Germain ile Monaco arasında oynanacak Şampiyonlar Ligi maçını nasıl izleyebilirsiniz: Canlı yayın, TV kanalı ve başlangıç saati

Paris Saint-Germain ile Monaco arasındaki Şampiyonlar Ligi maçını nasıl izleyebilirim, maçın başlama saati ve takım haberleri

GOAL, bugün maçı nasıl izleyeceğinizle ilgili bilmeniz gereken her şeyi size sunarken, Paris Saint-Germain ile Monaco arasındaki maçın İngilizce canlı yayınını izleyebileceğiniz yerleri burada bulabilirsiniz.

ABDParamount+
İngiltereTNT Sports
AvustralyaStan Sport
KanadaFubo Kanada
HindistanSony Sports Network
Güney / Sahra Altı AfrikaSuperSport
MalezyabeIN Sports Malezya
Orta DoğubeIN Sports MENA

VPN ile her yerden nasıl izlenir

Yurtdışına seyahat ediyorsanız veya dünyanın başka bir yerinden her zamanki yayın hizmetlerinize erişmek istiyorsanız, coğrafi kısıtlamalarla karşılaşabilirsiniz. İşte bu noktada Sanal Özel Ağ (VPN) devreye girer.

ExpressVPN gibi bir VPN, çevrimiçi olarak güvenli, şifreli bir bağlantı kurmanızı sağlar. Konumunuzu oyunun yayınlandığı bir ülkeye sanal olarak değiştirerek, yayın kısıtlamalarını aşabilir ve favori takımınızı canlı olarak izleyebilirsiniz. Adım adım kılavuz için buraya tıklayın veya alternatif olarak GOAL'ın spor yayınları için en iyi VPN'ler kılavuzuna göz atın.

VPN ile coğrafi kısıtlamaları aşınExpress'i edinin!

Paris Saint-Germain - Monaco maçının başlama saati

crest
Şampiyonlar Ligi - Şampiyonlar Ligi
Parc des Princes

Paris Saint-Germain ve Monaco arasındaki bugünkü maç 25 Şubat 2026, 20:00'de başlayacak.

Maç Önizlemesi 

PSG vs MonacoGetty Images

Avrupa sahnesinde nadir görülen bir Fransız derbisinde, Paris Saint-Germain bu akşam Parc des Princes'te AS Monaco'yu UEFA Şampiyonlar Ligi play-off ikinci ayağı için ağırlayacak.

Parisliler, Stade Louis II'de oynanan kaotik ilk maçın ardından 3-2'lik bir üstünlükle ikinci maça çıkıyor. İlk maçta erken iki gol gerideyken skoru tersine çevirerek kontrolü ele geçirmişlerdi.

İlk maç, Avrupa'da "Concacaf tarzı" bir heyecan yaşattı. Monaco, ilk 25 dakika içinde 2-0 öne geçti, ancak Aleksandr Golovin'in oyundan atılmasıyla maçın gidişatı değişti. PSG'nin genç yıldızı Désiré Doué, geri dönüşe öncülük ederek başkent kulübünün üç önemli deplasman golü atmasına yardımcı oldu.

Takım haberleri ve kadrolar

Paris Saint-Germain vs AS Monaco Muhtemel kadrolar

Paris Saint-GermainHome team crest

4-3-3

Diziliş

4-2-3-1

Home team crestASM
39
M. Safonov
2
A. Hakimi
25
N. Mendes
5
Marquinhos
51
W. Pacho
17
Vitinha
33
W. Zaire-Emery
87
J. Neves
14
D. Doue
7
K. Kvaratskhelia
9
G. Ramos
16
P. Koehn
4
J. Teze
5
T. Kehrer
2
Vanderson
12
C. Henrique
6
D. Zakaria
24
S. Adingra
15
L. Camara
31
A. Fati
28
M. Coulibaly
9
F. Balogun

4-2-3-1

ASMAway team crest

Muhtemel kadro

Yedekler

Teknik direktör

  • Luis Enrique

Muhtemel kadro

Yedekler

Teknik direktör

  • S. Pocognoli

Sakatlıklar ve cezalı oyuncular

Sakatlıklar ve Cezalar

Sakatlıklar ve Cezalar

Form

PSG
-Form

Gol atıldı (Verildi)
14/6
2,5 gol üzeri maçlar
5/5
Her iki takım da gol attı
3/5

ASM
-Form

Gol atıldı (Verildi)
9/9
2,5 gol üzeri maçlar
4/5
Her iki takım da gol attı
4/5

Karşılaştırmalı Rekor

PSG

Son 5 maçları

ASM

4

Galibiyetler

0

Beraberlikler

1

Galibiyet

12

Gol sayısı

6
2,5 gol üzeri maçlar
3/5
Her iki takım da gol attı
3/5

Sıralama

Bugün Paris Saint-Germain ile Monaco maçını izlemek için adım adım VPN kılavuzu

NordVPN streaming online from abroadNordVPN

  1. İndir ve Kur: ExpressVPN veya başka bir saygın VPN hizmetine kaydol (GOAL'ın kılavuzuna buradan göz at) ve uygulamayı cihazına indir.
  2. Sunucuya bağlanın: Uygulamayı açın ve maçın gösterildiği bir sunucu konumu seçin (örneğin, İngiltere'deyseniz ancak ABD'deki yayını izlemek istiyorsanız, ABD sunucusuna bağlanın).
  3. Önbelleği temizleyin: Bazen tarayıcınız eski konumunuzu saklar. Değişikliğin etkili olmasını sağlamak için çerezlerinizi temizleyin veya tarayıcınızı yenileyin.
  4. Yayını başlatın: Yayıncının web sitesine ve uygulamasına gidin ve maçın keyfini çıkarın.

Büyük Ekranda İzleme

Telefonunuzda veya dizüstü bilgisayarınızda izlemek de iyidir, ancak canlı spor yayınları büyük ekranda izlenmelidir. VPN'i televizyonunuzda çalıştırmak için şunları yapın:

  • Akıllı TV'ler ve Fire Stick: Çoğu Android tabanlı TV ve Amazon Fire TV Stick veya Google TV ile Google Chromecast gibi cihazlar, yerel VPN uygulamalarına sahiptir. TV'nizin uygulama mağazasında VPN sağlayıcınızı arayın, oturum açın ve telefonunuzda olduğu gibi bağlanın.
  • Apple TV, Roku ve Konsollar: Bu cihazlar genellikle doğrudan VPN uygulamalarını desteklemez. En kolay çözüm, Smart DNS'yi (genellikle VPN hesap ayarlarınızda bulunur) kullanmak veya VPN'e bağlı telefonunuzdan veya dizüstü bilgisayarınızdan TV'nize akışı yansıtmak/aktarmaktır.

VPN ile coğrafi kısıtlamaları aşınExpress'i edinin!

0