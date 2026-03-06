Goal.com
1. Lig
team-logoParis Saint-Germain
Parc des Princes
team-logoAS Monaco
Çeviri:

Bugün Paris Saint-Germain ile Monaco arasında oynanacak Ligue 1 maçını nasıl izleyebilirsiniz: Canlı yayın, TV kanalı ve başlangıç saati

Paris Saint-Germain ile Monaco arasındaki Ligue 1 maçını nasıl izleyebilirim, maçın başlama saati ve takım haberleri

PSG, Ligue 1 şampiyonluk yarışındaki üstünlüğünü pekiştirmek için üç hafta içinde üçüncü kez Monaco ile karşılaşacak.

Paris Saint-Germain ile Monaco arasındaki maçı İngilizce canlı yayınla izlemek için gerekli tüm bilgileri burada bulabilirsiniz.

ABDFubo
İngiltereLigue 1+
KanadaTSN+
Güney / Sahra Altı AfrikaSuperSport
Orta DoğubeIN Sports MENA

VPN ile Paris Saint-Germain - Monaco maçını izleme

Yurt dışına seyahat ediyorsanız veya dünyanın başka bir yerinden her zamanki yayın hizmetlerinize erişmek istiyorsanız, coğrafi kısıtlamalarla karşılaşabilirsiniz. İşte bu noktada Sanal Özel Ağ (VPN) devreye girer.

ExpressVPN gibi bir VPN, çevrimiçi olarak güvenli, şifreli bir bağlantı kurmanıza olanak tanır. Konumunuzu maçın yayınlandığı bir ülkeye sanal olarak değiştirerek, yayın kısıtlamalarını aşabilir ve favori takımınızı canlı olarak izleyebilirsiniz. Adım adım kılavuz için buraya tıklayın veya alternatif olarak, spor yayınları için en iyi VPN'ler kılavuzumuza göz atın.

PSG - Monaco maçını ücretsiz olarak izlemek ve canlı yayınlamak için

Maçı Amerika Birleşik Devletleri'nden izlemeyi planlıyorsanız, yeni Fubo müşterileri beş günlük ücretsiz deneme sürümü ile maça erişebilir. 

PSG vs Monaco maçını Fubo'da canlı izleyinÜcretsiz denemeyi başlatın

Paris Saint-Germain - Monaco maçının başlama saati

crest
1. Lig - 1. Lig
Parc des Princes

PSG - Monaco maçı 6 Mart 2026 tarihinde saat 14:45 EST ve 19:45 GMT'de başlayacak.

Maç önizlemesi

PSG, son 10 maçının 9'unu kazanmasına rağmen Ligue 1 şampiyonluk yarışında Lens'e karşı sadece 4 puanlık bir avantaj sağladı. Bu maçın beş gün sonra Chelsea ile oynanacak olan heyecan verici Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçı var, bu yüzden Avrupa şampiyonu için rahatlama yok. 

FBL-FRA-LIGUE1-LE HAVRE-PSGGetty Images

Kasım, Aralık ve Ocak aylarını kapsayan kötü bir performans, Monaco'nun sezonunu çöküşün eşiğine getirdi, ancak Ligue 1'de altı maçtır yenilmez (4G, 2B) ve Avrupa kupalarına katılma şansını sürdürüyor. Son deplasman maçında Lens'i 3-2 yenerek PSG'ye büyük bir iyilik yaptı.

Önemli istatistikler ve sakatlık haberleri

Ousmane Dembélé, PSG'nin son üç maçını kaçırırken, João Neves geçen hafta sonu Le Havre'ye karşı kazanılan maçta forma giymedi. Krépin Diatta, Eric Dier, Paul Pogba ve Mohammed Salisu'nun da yer aldığı Monaco'nun uzun sakatlar listesine en son eklenen isim oldu. 

Desire Doue, UCL son 16 turu playoff maçında PSG'nin Monaco'yu 3-2 yendiği ilk maçta iki gol attı.

FBL-EUR-C1-PSG-MONACOGetty Images

Takım haberleri ve kadrolar

Paris Saint-Germain vs AS Monaco Muhtemel kadrolar

Paris Saint-GermainHome team crest

4-3-3

Diziliş

3-4-2-1

Home team crestASM
39
M. Safonov
51
W. Pacho
5
Marquinhos
2
A. Hakimi
25
N. Mendes
33
W. Zaire-Emery
17
Vitinha
19
K. Lee
14
D. Doue
7
K. Kvaratskhelia
29
B. Barcola
16
P. Koehn
25
W. Faes
13
C. Mawissa
5
T. Kehrer
28
M. Coulibaly
12
C. Henrique
24
S. Adingra
23
A. Bamba
15
L. Camara
2
Vanderson
9
F. Balogun

3-4-2-1

ASMAway team crest

Muhtemel kadro

Yedekler

Teknik direktör

  • Luis Enrique

Muhtemel kadro

Yedekler

Teknik direktör

  • S. Pocognoli

Sakatlıklar ve cezalı oyuncular

Sakatlıklar ve Cezalar

Sakatlıklar ve Cezalar

Form

PSG
-Form

Gol atıldı (Verildi)
10/7
2,5 gol üzeri maçlar
4/5
Her iki takım da gol attı
3/5

ASM
-Form

Gol atıldı (Verildi)
12/8
2,5 gol üzeri maçlar
4/5
Her iki takım da gol attı
4/5

Karşılaştırmalı Rekor

PSG

Son 5 maçları

ASM

3

Galibiyetler

1

Beraberlik

1

Galibiyet

10

Gol sayısı

6
2,5 gol üzeri maçlar
3/5
Her iki takım da gol attı
3/5

Sıralama

Bugün Paris Saint-Germain ile Monaco maçını izlemek için adım adım VPN kılavuzu

