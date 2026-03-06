PSG, Ligue 1 şampiyonluk yarışındaki üstünlüğünü pekiştirmek için üç hafta içinde üçüncü kez Monaco ile karşılaşacak.

Paris Saint-Germain ile Monaco arasındaki maçı İngilizce canlı yayınla izlemek için gerekli tüm bilgileri burada bulabilirsiniz.

VPN ile Paris Saint-Germain - Monaco maçını izleme

Yurt dışına seyahat ediyorsanız veya dünyanın başka bir yerinden her zamanki yayın hizmetlerinize erişmek istiyorsanız, coğrafi kısıtlamalarla karşılaşabilirsiniz. İşte bu noktada Sanal Özel Ağ (VPN) devreye girer.

ExpressVPN gibi bir VPN, çevrimiçi olarak güvenli, şifreli bir bağlantı kurmanıza olanak tanır. Konumunuzu maçın yayınlandığı bir ülkeye sanal olarak değiştirerek, yayın kısıtlamalarını aşabilir ve favori takımınızı canlı olarak izleyebilirsiniz. Adım adım kılavuz için buraya tıklayın veya alternatif olarak, spor yayınları için en iyi VPN'ler kılavuzumuza göz atın.

PSG - Monaco maçını ücretsiz olarak izlemek ve canlı yayınlamak için

Maçı Amerika Birleşik Devletleri'nden izlemeyi planlıyorsanız, yeni Fubo müşterileri beş günlük ücretsiz deneme sürümü ile maça erişebilir.

Paris Saint-Germain - Monaco maçının başlama saati

PSG - Monaco maçı 6 Mart 2026 tarihinde saat 14:45 EST ve 19:45 GMT'de başlayacak.

Maç önizlemesi

PSG, son 10 maçının 9'unu kazanmasına rağmen Ligue 1 şampiyonluk yarışında Lens'e karşı sadece 4 puanlık bir avantaj sağladı. Bu maçın beş gün sonra Chelsea ile oynanacak olan heyecan verici Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçı var, bu yüzden Avrupa şampiyonu için rahatlama yok.

Kasım, Aralık ve Ocak aylarını kapsayan kötü bir performans, Monaco'nun sezonunu çöküşün eşiğine getirdi, ancak Ligue 1'de altı maçtır yenilmez (4G, 2B) ve Avrupa kupalarına katılma şansını sürdürüyor. Son deplasman maçında Lens'i 3-2 yenerek PSG'ye büyük bir iyilik yaptı.

Önemli istatistikler ve sakatlık haberleri

Ousmane Dembélé, PSG'nin son üç maçını kaçırırken, João Neves geçen hafta sonu Le Havre'ye karşı kazanılan maçta forma giymedi. Krépin Diatta, Eric Dier, Paul Pogba ve Mohammed Salisu'nun da yer aldığı Monaco'nun uzun sakatlar listesine en son eklenen isim oldu.

Desire Doue, UCL son 16 turu playoff maçında PSG'nin Monaco'yu 3-2 yendiği ilk maçta iki gol attı.

Takım haberleri ve kadrolar

Form

Karşılaştırmalı Rekor

Sıralama

Bugün Paris Saint-Germain ile Monaco maçını izlemek için adım adım VPN kılavuzu

İndir ve Kur: ExpressVPN veya başka bir saygın VPN hizmetine kaydolun (GOAL'ın kılavuzuna buradan göz atın) ve uygulamayı cihazınıza indirin. Sunucuya Bağlanın: Uygulamayı açın ve maçın gösterildiği bir sunucu konumu seçin (örneğin, İngiltere'deyseniz ancak ABD'deki bir yayını izlemek istiyorsanız, ABD sunucusuna bağlanın). Önbelleği Temizle: Bazen tarayıcınız eski konumunuzu saklar. Değişikliğin etkili olmasını sağlamak için çerezlerinizi temizleyin veya tarayıcınızı yenileyin. Yayını başlatın: Yayıncının web sitesine ve uygulamasına gidin ve maçın keyfini çıkarın.

Büyük Ekranda İzleme

Telefonunuzda veya dizüstü bilgisayarınızda izlemek de iyidir, ancak canlı spor maçları büyük ekranda izlenmelidir. VPN'i TV'nizde çalıştırmak için yapmanız gerekenler: