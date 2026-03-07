Yükselişte olan bir Şampiyona takımı, şimdiye kadarki en zorlu mücadelesiyle karşı karşıya ve Racecourse Ground'u Premier Lig rakibine karşı devleri devirme sahnesine dönüştürmeyi hedefliyor.

Wrexham ile Chelsea arasındaki maçı İngilizce canlı yayınla izlemek için gerekli tüm bilgileri burada bulabilirsiniz.

VPN ile Wrexham - Chelsea maçını izleme

Yurtdışına seyahat ediyorsanız veya dünyanın başka bir yerinden her zamanki yayın hizmetlerinize erişmek istiyorsanız, coğrafi kısıtlamalarla karşılaşabilirsiniz. İşte bu noktada Sanal Özel Ağ (VPN) kullanışlı hale gelir.

ExpressVPN gibi bir VPN, çevrimiçi olarak güvenli, şifreli bir bağlantı kurmanıza olanak tanır. Konumunuzu maçın yayınlandığı bir ülkeye sanal olarak değiştirerek, yayın kısıtlamalarını aşabilir ve favori takımınızı canlı olarak izleyebilirsiniz. Adım adım kılavuz için buraya tıklayın veya alternatif olarak, spor yayınları için en iyi VPN'ler kılavuzumuza göz atın.

Wrexham - Chelsea maçının başlama saati

FA Kupası - FA Cup SToK Cae Ras

Wrexham vs Chelsea maçı 7 Mart saat 12:45 EST ve 17:45 GMT'de başlayacak.

Maç önizlemesi

Wrexham son zamanlarda muhteşem bir futbol sergiliyor ve hızla izlemesi en eğlenceli takımlardan biri haline geliyor. Phil Parkinson'ın rehberliğinde takım bir ritim yakaladı, kendine güvenle oynuyor ve gerçek bir amaçla hücum ediyor. Elbette, geçen ayın başında Championship'te Millwall'a evinde 2-0 yenilmesi bir aksilikti, ancak o zamandan beri Wrexham AFC direnç gösterdi ve bu yenilginin momentumunu bozmasına izin vermedi.

Chelsea ise son haftalarda birkaç kez tökezledi, ancak FA Cup'ta keskin ve iyi hazırlanmış görünüyor. Charlton'ı 5-1, Hull'u ise 4-0 mağlup ederek elde ettikleri kesin galibiyetler, takımın keskinliğini yeniden keşfettiğini gösteriyor. Liam Rosenior'un yönetimindeki Chelsea, Wrexham ile karşılaşmasında da aynı enerjiyi sergilemek isteyecek ve büyüleyici bir mücadelenin sahnesini hazırlayacak.

Önemli istatistikler ve sakatlık haberleri

Wrexham, Charlton Athletic'e yaptığı Championship deplasmanı öncesinde takımda yayılan kötü bir hastalıkla uğraşmak zorunda kaldı, ancak Phil Parkinson, Chelsea ile karşılaşacakları maçta tamamen formda bir kadrodan seçim yapma lüksüne sahip olacak.

Öte yandan, Blues'da Estevao ve Marc Cucurella hamstring sorunları nedeniyle forma giyemeyecek, ancak Rosenior'un elinde hala birçok hücum seçeneği var. Kadrosunun derinliği ve gücüyle Chelsea, Wrexham'a karşı maçı kazanacağına güveniyor.

Takım haberleri ve kadrolar

Sakatlıklar ve cezalı oyuncular

Form

Karşılaşma Rekoru

WRE Son 2 maçları CHE 0 Galibiyetler 1 Beraberlik 1 Galibiyet Chelsea 2 - 2 Wrexham

Chelsea 5 - 0 Wrexham 2 Gol sayısı 7 2,5 gol üzeri maçlar 2/2 Her iki takım da gol attı 1/2

Sıralama

Bugün Wrexham vs Chelsea maçını izlemek için adım adım VPN kılavuzu

İndir ve Kur: ExpressVPN veya başka bir saygın VPN hizmetine kaydolun (GOAL'ın kılavuzuna buradan göz atın) ve uygulamayı cihazınıza indirin. Sunucuya Bağlanın: Uygulamayı açın ve maçın gösterildiği bir sunucu konumu seçin (örneğin, İngiltere'deyseniz ancak ABD'deki bir yayını izlemek istiyorsanız, ABD sunucusuna bağlanın). Önbelleği Temizle: Bazen tarayıcınız eski konumunuzu saklar. Değişikliğin etkili olmasını sağlamak için çerezlerinizi temizleyin veya tarayıcınızı yenileyin. Yayını başlatın: Yayıncının web sitesine ve uygulamasına gidin ve maçın keyfini çıkarın.

Büyük Ekranda İzleme

Telefonunuzda veya dizüstü bilgisayarınızda izlemek de iyidir, ancak canlı spor maçları büyük ekranda izlenmelidir.