FA Kupası
team-logoWrexham
SToK Cae Ras
team-logoChelsea
Bugün oynanacak Wrexham - Chelsea FA Cup maçını nasıl izleyebilirsiniz: Canlı yayın, TV kanalı ve başlangıç saati

Wrexham ile Chelsea arasındaki FA Cup maçını nasıl izleyebilirim, maçın başlama saati ve takım haberleri

Yükselişte olan bir Şampiyona takımı, şimdiye kadarki en zorlu mücadelesiyle karşı karşıya ve Racecourse Ground'u Premier Lig rakibine karşı devleri devirme sahnesine dönüştürmeyi hedefliyor.

Wrexham ile Chelsea arasındaki maçı İngilizce canlı yayınla izlemek için gerekli tüm bilgileri burada bulabilirsiniz.

ABDFubo
İngiltereTNT Sports
AvustralyaStan Sport
KanadaSportsnet
HindistanJioStar
Güney / Sahra Altı AfrikaSuperSport
MalezyaAstro

VPN ile Wrexham - Chelsea maçını izleme

Yurtdışına seyahat ediyorsanız veya dünyanın başka bir yerinden her zamanki yayın hizmetlerinize erişmek istiyorsanız, coğrafi kısıtlamalarla karşılaşabilirsiniz. İşte bu noktada Sanal Özel Ağ (VPN) kullanışlı hale gelir.

ExpressVPN gibi bir VPN, çevrimiçi olarak güvenli, şifreli bir bağlantı kurmanıza olanak tanır. Konumunuzu maçın yayınlandığı bir ülkeye sanal olarak değiştirerek, yayın kısıtlamalarını aşabilir ve favori takımınızı canlı olarak izleyebilirsiniz. Adım adım kılavuz için buraya tıklayın veya alternatif olarak, spor yayınları için en iyi VPN'ler kılavuzumuza göz atın.

Wrexham - Chelsea maçının başlama saati

Wrexham vs Chelsea maçı 7 Mart saat 12:45 EST ve 17:45 GMT'de başlayacak. 

Maç önizlemesi

Wrexham son zamanlarda muhteşem bir futbol sergiliyor ve hızla izlemesi en eğlenceli takımlardan biri haline geliyor. Phil Parkinson'ın rehberliğinde takım bir ritim yakaladı, kendine güvenle oynuyor ve gerçek bir amaçla hücum ediyor. Elbette, geçen ayın başında Championship'te Millwall'a evinde 2-0 yenilmesi bir aksilikti, ancak o zamandan beri Wrexham AFC direnç gösterdi ve bu yenilginin momentumunu bozmasına izin vermedi.

FBL-ENG-PR-CHELSEA-BURNLEYGetty Images

Chelsea ise son haftalarda birkaç kez tökezledi, ancak FA Cup'ta keskin ve iyi hazırlanmış görünüyor. Charlton'ı 5-1, Hull'u ise 4-0 mağlup ederek elde ettikleri kesin galibiyetler, takımın keskinliğini yeniden keşfettiğini gösteriyor. Liam Rosenior'un yönetimindeki Chelsea, Wrexham ile karşılaşmasında da aynı enerjiyi sergilemek isteyecek ve büyüleyici bir mücadelenin sahnesini hazırlayacak.

Önemli istatistikler ve sakatlık haberleri

Wrexham, Charlton Athletic'e yaptığı Championship deplasmanı öncesinde takımda yayılan kötü bir hastalıkla uğraşmak zorunda kaldı, ancak Phil Parkinson, Chelsea ile karşılaşacakları maçta tamamen formda bir kadrodan seçim yapma lüksüne sahip olacak.

Wrexham AFC v Portsmouth - Sky Bet ChampionshipGetty Images

Öte yandan, Blues'da Estevao ve Marc Cucurella hamstring sorunları nedeniyle forma giyemeyecek, ancak Rosenior'un elinde hala birçok hücum seçeneği var. Kadrosunun derinliği ve gücüyle Chelsea, Wrexham'a karşı maçı kazanacağına güveniyor.

Takım haberleri ve kadrolar

Wrexham vs Chelsea Muhtemel kadrolar

WrexhamHome team crest

3-4-2-1

Diziliş

4-2-3-1

Home team crestCHE
1
A. Okonkwo
5
D. Hyam
2
C. Doyle
4
M. Cleworth
20
O. Rathbone
27
L. O'Brien
10
J. Windass
12
I. Kabore
14
G. Thomason
15
G. Dobson
19
K. Moore
12
F. Joergensen
19
M. Sarr
21
J. Hato
27
M. Gusto
23
T. Chalobah
8
E. Fernandez
45
R. Lavia
49
A. Garnacho
10
C. Palmer
17
A. Santos
9
L. Delap

4-2-3-1

CHEAway team crest

Muhtemel kadro

Yedekler

Teknik direktör

  • P. Parkinson

Muhtemel kadro

Yedekler

Teknik direktör

  • L. Rosenior

Sakatlıklar ve cezalı oyuncular

Sakatlıklar ve Cezalar

  • Kenarda oyuncu yok

Sakatlıklar ve Cezalar

  • Kenarda oyuncu yok

Form

WRE
-Form

Gol atıldı (Verildi)
11/6
2,5 gol üzeri maçlar
3/5
Her iki takım da gol attı
3/5

CHE
-Form

Gol atıldı (Verildi)
12/6
2,5 gol üzeri maçlar
4/5
Her iki takım da gol attı
4/5

Karşılaşma Rekoru

WRE

Son 2 maçları

CHE

0

Galibiyetler

1

Beraberlik

1

Galibiyet

2

Gol sayısı

7
2,5 gol üzeri maçlar
2/2
Her iki takım da gol attı
1/2

Sıralama

Bugün Wrexham vs Chelsea maçını izlemek için adım adım VPN kılavuzu

NordVPN streaming online from abroadNordVPN

  1. İndir ve Kur: ExpressVPN veya başka bir saygın VPN hizmetine kaydolun (GOAL'ın kılavuzuna buradan göz atın) ve uygulamayı cihazınıza indirin.
  2. Sunucuya Bağlanın: Uygulamayı açın ve maçın gösterildiği bir sunucu konumu seçin (örneğin, İngiltere'deyseniz ancak ABD'deki bir yayını izlemek istiyorsanız, ABD sunucusuna bağlanın).
  3. Önbelleği Temizle: Bazen tarayıcınız eski konumunuzu saklar. Değişikliğin etkili olmasını sağlamak için çerezlerinizi temizleyin veya tarayıcınızı yenileyin.
  4. Yayını başlatın: Yayıncının web sitesine ve uygulamasına gidin ve maçın keyfini çıkarın.

Büyük Ekranda İzleme

Telefonunuzda veya dizüstü bilgisayarınızda izlemek de iyidir, ancak canlı spor maçları büyük ekranda izlenmelidir. VPN'i televizyonunuzda çalıştırmak için yapmanız gerekenler şunlardır:

  • Akıllı TV'ler ve Fire Stick: Çoğu Android tabanlı TV ve Amazon Fire TV Stick veya Google TV ile Google Chromecast gibi cihazlar, yerel VPN uygulamalarına sahiptir. TV'nizin uygulama mağazasında VPN sağlayıcınızı arayın, oturum açın ve telefonunuzda yaptığınız gibi bağlanın.
  • Apple TV, Roku ve Konsollar: Bu cihazlar genellikle doğrudan VPN uygulamalarını desteklemez. En kolay çözüm, Akıllı DNS'yi (genellikle VPN hesap ayarlarınızda bulunur) kullanmak veya VPN'e bağlı telefonunuzdan veya dizüstü bilgisayarınızdan TV'nize akışı yansıtmak/aktarmaktır.

