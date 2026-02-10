Tottenham Hotspur, ciddi bir küme düşme mücadelesine sürüklenmemek için zor günler geçiren Newcastle United'ı yenmeye çok ihtiyaç duyuyor.

GOAL, bugün maçı nasıl izleyeceğinizle ilgili bilmeniz gereken her şeyi size sunarken, Tottenham ile Newcastle United arasındaki maçın İngilizce canlı yayınını izleyebileceğiniz yerleri burada bulabilirsiniz.

Tottenham vs Newcastle United maç başlangıç saati

Premier Lig - Premier Lig Tottenham Hotspur Stadium

Tottenham ve Newcastle United maçı 10 Şubat 2026 tarihinde 19:30 GMT ve 14:30 EST saatlerinde başlayacak.

Maç Önizlemesi

Tottenham Hotspur'un Premier Lig'deki zorlu mücadelesi, Manchester United'a yenilmesiyle devam etti ve takımın üst ligdeki galibiyetsiz serisi yedi maça çıktı. 29 puanla ligde 15. sırada yer alan ve küme düşme hattının sadece altı puan üzerinde bulunan takım, Newcastle United'ı yenerek önemli bir nefes alma fırsatı yakalayabilir ve küme düşme hattından daha da uzaklaşabilir.

Getty Images

Öte yandan, Newcastle United'ın Premier Lig'deki zorlu mücadelesi, Brentford'a evinde yenilgi dahil olmak üzere üç mağlubiyet ve bir beraberlikle dört maça uzayan galibiyetsiz serisiyle daha da derinleşti. 33 puanla ligde 12. sırada yer alan Magpies, Tottenham'da alacağı bir galibiyetle, giderek azalan ilk altı hedefine çok ihtiyaç duyduğu bir ivme kazandırabilir.

Sakatlıklar, önemli istatistikler

Tottenham Hotspur, James Maddison, Destiny Udogie, Pedro Porro, Richarlison, Dejan Kulusevski, Rodrigo Bentancur, Ben Davies, Lucas Bergvall, Kevin Danso ve Mohammed Kudus gibi önemli oyuncularının sakatlıkları nedeniyle ciddi bir sakatlık kriziyle uğraşıyor.

Ayrıca, Spurs'un kaptanı Cristian Romero, Manchester United maçında gördüğü kırmızı kart nedeniyle dört maç ceza aldı.

Newcastle United ise Anthony Gordon, Joelinton, Tino Livramento, Fabian Schär ve Emil Krafth gibi önemli oyuncularının sakatlığıyla boğuşuyor.

Getty Images

Lewis Miley'nin durumu belirsizliğini koruyor, ancak Magpies'te cezalı oyuncu bulunmuyor.

Newcastle, Premier Lig'de Tottenham'a karşı son zamanlarda güçlü bir performans sergiliyor ve son dört maçında üç galibiyet ve bir beraberlikle yenilmezliğini sürdürüyor. Magpies, bu sezonun başlarında 2-1'lik deplasman galibiyeti de dahil olmak üzere önemli maçlarda galibiyetler alarak son zamanlarda bu karşılaşmada üstünlük kurdu.

