Tottenham ile Crystal Palace arasındaki maç, her iki kulübün de olumlu sonuçlar elde etmek için büyük baskı altında olduğu gergin bir Londra derbisi olacak.

Tottenham vs Crystal Palace maçının İngilizce canlı yayınlarını izleyebileceğiniz yerleri burada bulabilirsiniz. Bugün maçı nasıl izleyeceğinizle ilgili bilmeniz gereken her şeyi size sunuyoruz.

VPN ile Tottenham - Crystal Palace maçını izleme

Yurt dışına seyahat ediyorsanız veya dünyanın başka bir yerinden her zamanki yayın hizmetlerinize erişmek istiyorsanız, coğrafi kısıtlamalarla karşılaşabilirsiniz. İşte bu noktada Sanal Özel Ağ (VPN) devreye girer.

ExpressVPN gibi bir VPN, çevrimiçi olarak güvenli, şifreli bir bağlantı kurmanıza olanak tanır. Konumunuzu sanal olarak maçın yayınlandığı bir ülkeye değiştirerek, yayın kısıtlamalarını aşabilir ve favori takımınızı canlı olarak izleyebilirsiniz. Adım adım kılavuz için buraya tıklayın veya alternatif olarak, spor yayınları için en iyi VPN'ler kılavuzumuza göz atın.

Spurs vs Palace maçını ücretsiz olarak izlemek ve canlı yayınlamak için

Maçı Amerika Birleşik Devletleri'nden izlemeyi planlıyorsanız, yeni USA Network müşterileri beş günlük ücretsiz deneme süresiyle maça erişebilir.

Tottenham vs Crystal Palace maç başlangıç saati

Premier Lig - Premier Lig Tottenham Hotspur Stadium

Tottenham vs Crystal Palace maçı 5 Mart 2026 tarihinde saat 15:00 EST ve 20:00 GMT'de başlayacak.

Maç önizlemesi

Spurs taraftarları, Premier Lig'den düşme ihtimalinden dolayı endişelenmeye devam ediyor. Her ne kadar düşme hattının dört puan üzerinde olsalar da, formları ve performansları paniğe neden oluyor. Premier League'de üst üste dört maç kaybettiler ve 10 maçtır galibiyet alamıyorlar. 2026'da galibiyet alamayan tek üst düzey takım onlar. İronik olarak, son galibiyetlerini 28 Aralık'ta Crystal Palace'a karşı aldılar. Üst üste üçüncü Londra derbisinde yenilgiyi göze alamazlar.

Getty Images

Palace, Maxence Lacroix'nın erken golüyle hafta sonu Man United karşısında olumlu bir sonuç almaya doğru gidiyordu. Ancak, Fransız savunmacı saat dolmadan kırmızı kart görerek oyundan atılınca işler tersine döndü ve United, Old Trafford'da 2-1 galip geldi. Palace, ligdeki son 12 maçında sadece iki galibiyet aldı.

Getty Images

Önemli istatistikler ve sakatlık haberleri

Tottenham'ın sakatlar listesi hala uzun. James Maddison, Wilson Odobert, Lucas Bergvall, Ben Davies, Rodrigo Bentancur, Destiny Udogie ve Dejan Kulusevski sakat, Cristian Romero ise cezasının son maçını çekiyor.

Getty Images

Maxence Lacroix, Man United maçında gördüğü kırmızı kart nedeniyle cezalı durumda. Eagles, Eddie Nketiah, Jean-Philippe Mateta ve Jefferson Lerma'nın sakatlıkları nedeniyle hala bu üç oyuncudan yoksun.

Palace, Premier League'de son dokuz Londra derbisinden sadece birini kaybetti (5G, 3B).

Takım haberleri ve kadrolar

Form

Karşılaşma Rekoru

Sıralama

Bugün Tottenham vs Crystal Palace maçını izlemek için adım adım VPN kılavuzu

NordVPN

İndir ve Kur: ExpressVPN veya başka bir saygın VPN hizmetine kaydolun (GOAL'ın kılavuzuna buradan göz atın) ve uygulamayı cihazınıza indirin. Sunucuya bağlanın: Uygulamayı açın ve maçın gösterildiği bir sunucu konumu seçin (örneğin, İngiltere'deyseniz ancak ABD'deki yayını izlemek istiyorsanız, ABD sunucusuna bağlanın). Önbelleği Temizle: Bazen tarayıcınız eski konumunuzu saklar. Değişikliğin etkili olmasını sağlamak için çerezlerinizi temizleyin veya tarayıcınızı yenileyin. Yayını başlatın: Yayıncının web sitesine ve uygulamasına gidin ve maçın keyfini çıkarın.

Büyük Ekranda İzleme

Telefonunuzda veya dizüstü bilgisayarınızda izlemek de iyidir, ancak canlı spor yayınları büyük ekranda izlenmelidir. VPN'i televizyonunuzda çalıştırmak için şunları yapın: