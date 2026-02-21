Goal.com
Premier Lig
team-logoTottenham Hotspur
Tottenham Hotspur Stadium
team-logoArsenal
Bugün oynanacak Tottenham - Arsenal Premier Lig maçını nasıl izleyebilirsiniz: Canlı yayın, TV kanalı ve başlangıç saati

Tottenham ile Arsenal arasındaki Premier Lig maçını nasıl izleyebilirim, maçın başlama saati ve takım haberleri

Tottenham, kuzey Londra'nın ezeli rakibi ve lig lideri Arsenal ile karşılaşırken, yeni teknik direktörün getireceği canlılık ve evinde yaşadığı kötü gidişatın tersine dönmesini umut ediyor.

GOAL, bugün maçı izlemek için bilmeniz gereken her şeyi size sunarken, Spurs - Arsenal maçının İngilizce canlı yayınını izleyebileceğiniz yerleri burada bulabilirsiniz.

Tottenham - Arsenal maçının başlama saati

crest
Premier Lig - Premier Lig
Tottenham Hotspur Stadium

Tottenham vs Arsenal maçı 22 Şubat 2026 tarihinde saat 11:30 EST ve 16:30 GMT'de başlayacak.

Maç önizlemesi

Arsenal taraftarları için henüz panik zamanı değil, ancak takımlarının son haftalarda puan kaybettiği için endişeli olacaklar. Gunners, bu Kuzey Londra Derbisi'ne başladığında diğer sonuçlardan bağımsız olarak liderlik koltuğunda olacak, ancak Man City Cumartesi gecesi Newcastle'ı yenerse bu fark iki puana düşecek.

Wolverhampton Wanderers v Arsenal - Premier LeagueGetty Images

Tottenham'ın sakatlık sorunları bir market listesi gibi uzayıp gidiyor, ancak Spurs taraftarları yeni teknik direktörün etkisinin burada tam olarak hissedileceğini umuyor. Hırvat eski Juventus teknik direktörü Igor Tudor, ilk maçına çıkacak ve 47 yaşındaki teknik adamın ilk görevi, kulübün iç sahadaki kötü performansını düzeltmek olacak. Spurs, bu sezon kendi stadyumunda sadece 10 puan topladı ve bu, ligin en kötü üçüncü performansı.

igor-tudorGetty Images

Arsenal'in son zamanlarda deplasman maçlarında berabere kalma eğilimi, Nottingham Forest, Brentford ve en son da ligin son sırasındaki Wolves ile berabere kalmasının ardından şampiyonluk şansını tehlikeye atıyor.

Bu, ligin iki ucundaki takımlar için gerçekten çok önemli bir derbi maçı olacak.

Tottenham Hotspur v Arsenal FC - Premier LeagueGetty Images

Sakatlık haberleri, önemli NLD istatistikleri ve gerçekler

Spurs, Wilson Odobert, Ben Davies, Destiny Udogie, Pedro Porro, Dejan Kulusevski, James Maddison, Lucas Bergvall, Rodrigo Bentancur ve Mohammed Kudus'un sakatlıkları nedeniyle bu maçta forma giyemeyecek. Cristian Romero ise cezalı.

Tottenham Hotspur v Newcastle United - Premier LeagueGetty Images

Mikel Merino, ayağındaki kırık nedeniyle Arsenal'in sezonun geri kalanında forma giyemeyecek. Martin Odegaard ve Kai Havertz, Wolves ile 2-2 berabere kaldıkları maçta forma giyemedikleri için bu maçta forma giyip giyemeyecekleri belirsiz.

Arsenal, son yedi Premier League karşılaşmasında yenilmedi, bunlardan altısını kazandı ve en üst ligde Spurs'a yaptığı son üç ziyaretin her birinde galip geldi.

FBL-ENG-PR-TOTTENHAM-ARSENALGetty Images

Takım haberleri ve kadrolar

Tottenham Hotspur vs Arsenal Muhtemel kadrolar

Tottenham HotspurHome team crest

4-3-3

Diziliş

4-2-3-1

Home team crestARS
1
G. Vicario
24
D. Spence
14
A. Gray
3
R. Dragusin
37
M. van de Ven
22
C. Gallagher
29
P. Sarr
8
Y. Bissouma
11
M. Tel
7
X. Simons
19
D. Solanke
1
D. Raya
12
J. Timber
5
P. Hincapie
6
Gabriel
2
W. Saliba
36
M. Zubimendi
20
N. Madueke
11
G. Martinelli
9
G. Jesus
41
D. Rice
14
V. Gyoekeres

4-2-3-1

ARSAway team crest

Muhtemel kadro

Yedekler

Teknik direktör

  • I. Tudor

Muhtemel kadro

Yedekler

Teknik direktör

  • M. Arteta

Sakatlıklar ve cezalı oyuncular

Sakatlıklar ve Cezalar

Sakatlıklar ve Cezalar

Form

TOT
-Form

Gol atıldı (Verildi)
7/8
2,5 gol üzeri maçlar
3/5
Her iki takım da gol attı
3/5

ARS
-Form

Gol atıldı (Verildi)
11/3
2,5 gol üzeri maçlar
3/5
Her iki takım da gol attı
2/5

Kafa kafaya kayıt

TOT

Son 5 maçları

ARS

1

Galibiyet

0

Beraberlikler

4

Galibiyetler

5

Gol sayısı

10
2,5 gol üzeri maçlar
3/5
Her iki takım da gol attı
3/5

Sıralama

