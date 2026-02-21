Tottenham, kuzey Londra'nın ezeli rakibi ve lig lideri Arsenal ile karşılaşırken, yeni teknik direktörün getireceği canlılık ve evinde yaşadığı kötü gidişatın tersine dönmesini umut ediyor.

GOAL, bugün maçı izlemek için bilmeniz gereken her şeyi size sunarken, Spurs - Arsenal maçının İngilizce canlı yayınını izleyebileceğiniz yerleri burada bulabilirsiniz.

VPN ile her yerden nasıl izlenir

Yurtdışına seyahat ediyorsanız veya dünyanın başka bir yerinden her zamanki yayın hizmetlerinize erişmek istiyorsanız, coğrafi kısıtlamalarla karşılaşabilirsiniz. İşte bu noktada Sanal Özel Ağ (VPN) devreye girer.

ExpressVPN gibi bir VPN, çevrimiçi olarak güvenli, şifreli bir bağlantı kurmanıza olanak tanır. Konumunuzu oyunun yayınlandığı bir ülkeye sanal olarak değiştirerek, yayın kısıtlamalarını aşabilir ve favori takımınızı canlı olarak izleyebilirsiniz. Adım adım kılavuz için buraya tıklayın veya alternatif olarak GOAL'ın spor yayınları için en iyi VPN'ler kılavuzuna göz atın.

Spurs vs Arsenal maçını ücretsiz olarak izlemek ve canlı yayınlamak için

Maçı Amerika Birleşik Devletleri'nden izlemeyi planlıyorsanız, yeni Fubo müşterileri beş günlük ücretsiz deneme sürümü ile maça erişebilir.

Tottenham - Arsenal maçının başlama saati

Premier Lig - Premier Lig Tottenham Hotspur Stadium

Tottenham vs Arsenal maçı 22 Şubat 2026 tarihinde saat 11:30 EST ve 16:30 GMT'de başlayacak.

Maç önizlemesi

Arsenal taraftarları için henüz panik zamanı değil, ancak takımlarının son haftalarda puan kaybettiği için endişeli olacaklar. Gunners, bu Kuzey Londra Derbisi'ne başladığında diğer sonuçlardan bağımsız olarak liderlik koltuğunda olacak, ancak Man City Cumartesi gecesi Newcastle'ı yenerse bu fark iki puana düşecek.

Tottenham'ın sakatlık sorunları bir market listesi gibi uzayıp gidiyor, ancak Spurs taraftarları yeni teknik direktörün etkisinin burada tam olarak hissedileceğini umuyor. Hırvat eski Juventus teknik direktörü Igor Tudor, ilk maçına çıkacak ve 47 yaşındaki teknik adamın ilk görevi, kulübün iç sahadaki kötü performansını düzeltmek olacak. Spurs, bu sezon kendi stadyumunda sadece 10 puan topladı ve bu, ligin en kötü üçüncü performansı.

Arsenal'in son zamanlarda deplasman maçlarında berabere kalma eğilimi, Nottingham Forest, Brentford ve en son da ligin son sırasındaki Wolves ile berabere kalmasının ardından şampiyonluk şansını tehlikeye atıyor.

Bu, ligin iki ucundaki takımlar için gerçekten çok önemli bir derbi maçı olacak.

Sakatlık haberleri, önemli NLD istatistikleri ve gerçekler

Spurs, Wilson Odobert, Ben Davies, Destiny Udogie, Pedro Porro, Dejan Kulusevski, James Maddison, Lucas Bergvall, Rodrigo Bentancur ve Mohammed Kudus'un sakatlıkları nedeniyle bu maçta forma giyemeyecek. Cristian Romero ise cezalı.

Mikel Merino, ayağındaki kırık nedeniyle Arsenal'in sezonun geri kalanında forma giyemeyecek. Martin Odegaard ve Kai Havertz, Wolves ile 2-2 berabere kaldıkları maçta forma giyemedikleri için bu maçta forma giyip giyemeyecekleri belirsiz.

Arsenal, son yedi Premier League karşılaşmasında yenilmedi, bunlardan altısını kazandı ve en üst ligde Spurs'a yaptığı son üç ziyaretin her birinde galip geldi.

Bugün Tottenham - Arsenal maçını izlemek için adım adım VPN kılavuzu

NordVPN

İndir ve Kur: ExpressVPN veya başka bir saygın VPN hizmetine kaydolun (GOAL'ın kılavuzuna buradan göz atın) ve uygulamayı cihazınıza indirin. Sunucuya bağlanın: Uygulamayı açın ve maçın gösterildiği bir sunucu konumu seçin (örneğin, İngiltere'deyseniz ancak ABD'deki yayını izlemek istiyorsanız, ABD sunucusuna bağlanın). Önbelleği temizleyin: Bazen tarayıcınız eski konumunuzu saklar. Değişikliğin etkili olmasını sağlamak için çerezlerinizi temizleyin veya tarayıcınızı yenileyin. Yayını başlatın: Yayıncının web sitesine ve uygulamasınagidin ve maçın keyfini çıkarın.

Büyük Ekranda İzleme

Telefonunuzda veya dizüstü bilgisayarınızda izlemek de iyidir, ancak canlı spor yayınları büyük ekranda izlenmelidir. VPN'i televizyonunuzda çalıştırmak için yapmanız gerekenler şunlardır: