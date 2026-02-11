Şampiyon Liverpool, bu sezon Şampiyonlar Ligi'ne girebilmek için zorlu bir mücadeleye giriyor. Sırada Sunderland'ın Stadium of Light stadyumuna yapılacak deplasman var.

GOAL, bugün maçı izlemek için bilmeniz gereken her şeyi size sunarken, Sunderland - Liverpool maçının İngilizce canlı yayınını izleyebileceğiniz yerleri burada bulabilirsiniz.

Sunderland - Liverpool maçının başlama saati

Premier Lig - Premier Lig Stadium of Light

Sunderland vs Liverpool maçı 11 Şubat 2026 tarihinde saat 15:15 EST ve 20:15 GMT'de başlayacak.

Maç önizlemesi

Liverpool, Manchester City'ye karşı aldığı dramatik yenilginin acısını yaşıyor. Dominik Szoboszlai'nin muhteşem serbest vuruşuyla Anfield'da galibiyete ulaşacaklarını düşünürken, Bernardo Silva ve Erling Haaland'ın son dakikalarda attığı gollerle Reds ligde altıncı sıraya geriledi. Ancak bir maç eksiği olan Liverpool, bu maçı kazanırsa ilk dört ile arasındaki farkı 3 puana indirebilir.

Getty Images

Sunderland'da zorlu bir sınava çıkacaklar. Sunderland, bu sezon Premier League'de kendi sahasında yenilmeyen tek takım. Black Cats, bu sezon kendi sahasında 26 puan topladı ve bu istatistikte ligin dördüncü en iyi takımı oldu.

Getty Images

Sakatlık haberleri, cezalar, önemli istatistikler

Sunderland, kaptanı Granit Xhaka ve kanat oyuncusu Bertrand Traore'den yoksun.

Sunderland, Liverpool ile oynadığı 11 maçta galibiyet alamadı.

Dominik Szoboszlai, City maçında gördüğü kırmızı kart nedeniyle cezalı durumda. Conor Bradley, Alexander Isak, Jeremie Frimpong ve Stefan Bajcetic uzun süre sahalardan uzak kalacak.

Liverpool bu sezon 90. dakikada dört kez galibiyet golü yedi, bu da tek bir EPL sezonunda en fazla yenen takımlar arasında yer alıyor.

Getty Images

Takım haberleri ve kadrolar

Form

Karşılaştırmalı Rekor

Sıralama

